Чипанем «шушлайку»: как россияне начали дорабатывать китайские машины

Предложение, как известно из учебника по экономике, рождается именно спросом, так что появление десятков тысяч «поднебесных» автомобилей на дорогах России, совсем не идеальных в техническом и эксплуатационном планах, тут же вызвало появление множества услуг по их модернизации. В частности — по решению великой китайской проблемы взаимодействия педали газа с двигателем внутреннего сгорания. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Эффект будет, но что случится с ресурсом авто — пока не очень понятно

Выход десятков новых марок с сотнями новых моделей авто на бескрайние просторы нашей страны если и готовился, то явно впопыхах. Многие вопросы их адаптации как под погодные, так и под эксплуатационные условия нашей, по большему счету — северной, полосы оказались не проработаны.

Более того, русификация мультимедийной и прочих систем ТС made in China — победа далеко не каждого тамошнего бренда. Что с этим делать? То, что мы умеем лучше всего — дорабатывать! Ничто так не возбуждает отечественного автовладельца, как внести изменения в конструкцию или программное обеспечение свежеприобретенного транспортного средства.

Первыми «под раздачу» попали, естественно, роскошные мультимедийные комплексы, которыми китайцы оснащают даже бюджетные машины. Но их разработчики отчего-то не поняли или не приняли, что планшет в авто от планшета в руках отличается, причем значительно. Так что с востока к нам прибыли весьма сырые, часто не готовые к нормальному использованию самобеглые коляски, но оснащенные гигантским экраном, чаще даже — экранами. Что делать? Правильно: перепрошивать. Чем и занялись десятки мастерских по всей стране. А следующим на очереди оказался двигатель.

Фото: globallookpress.com

С агрегацией вариатора и мотора у китайцев не получилось совсем, да и оперативно установленные «роботы» — так себе альтернатива. Затык на старте, рывок, истеричное поведение и полный спектр необкатанной в реальных условиях эксплуатации техники. Впрочем, помыкавшись по официальным дилерам и не найдя у них ответа, отечественный автомобилист отправился по знакомым адреса: «шить» китайские ЭБУ у нас уже начали, и делают это довольно продуктивно.

Перепрошивка, помимо увеличения мощности, которая зачастую снижается программно перед получением ОТТС ради снижения налоговой нагрузки, позволяет крепко сократить ту самую турбояму, беспредельное «раздумье» китайского мотора в момент старта со светофора. Убрать полностью — нельзя, но заметно сократить по временной шкале — очень даже можно.

Далее — одна только перепрошивка, без «хирургии» и удаления «экологии», позволяет подстроить поведение ДВС под требования владельца: сделать разгон мягче или жестче, настроить давление турбины, которое часто занижается ради сохранения ресурса, и многое другое. Впрочем, один вопрос все же остается: а что с ресурсом?

Какие последствия такого программного вмешательства, которое официальный дилер точно заметит, будут? Здесь ответа нет: опыт еще не накоплен, а китайские машины, очень неравнозначные от партии к партии, делают это накопление процессом весьма длительным. Однако, многие автовладельцы на перепрошивку все же идут: заводские настройки «чайнакаров» не устраивают, не подходят и не впечатляют. Приходится рисковать...