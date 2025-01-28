Счастье в неведении: китайские авто не готовы к полноценной эксплуатации в России

Удовлетворенность от обладания китайскими машинами в России заметно выросла, судя по итогам недавнего опроса одной из страховых компаний. Однако специалист рассказал порталу «АвтоВзгляд», что радоваться рано, и типичные для владельцев «поднебесных» авто проблемы еще не преодолены.

Эксперт объяснил, к чему должны быть готовы владельцы машин из КНР через пару лет

Положительно оценили опыт владения китайскими автомобилями четыре из пяти их владельцев (81%). Таков результат исследования, который провели группа «Ренессанс Страхование» и федеральная сеть автосервисов Caready. В частности, по итогам общения с 1,4 тыс. автовладельцев был сделан вывод, что обслуживание «чайнакаров» в 2024 году стало гораздо проще с точки зрения доступности запчастей и стоимости услуг СТО.

Впрочем, негативную оценку «китайцам» дал каждый восьмой опрошенный респондент. На удешевление сервиса относительно прочих иномарок указали 44%, а на доступность запчастей — всего 21%. То есть непростая ситуация в плане обслуживания машин из КНР, о которой не раз писал портал «АвтоВзгляд», улучшилась, но никуда не делась.

— Проблема с долговечностью компонентов китайских авто и их обеспечением запчастями в России сейчас такова, что владельцам машин популярных европейских брендов она даже не снилась, — отмечает вице-президент «Национального автомобильного союза (НАС)» Ян Хайцеэр. — Тут нет никакой трагедии. Однако качество работы многих узлов китайских ТС, ставших популярными за последнюю пару лет, сложно назвать идеальной. При этом доступность запчастей часто вызывает нарекания, хотя речь идет в основном о новых моделях с относительно небольшим пробегом.

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Наблюдается это не повсеместно, но довольно часто, что порой создает серьезные проблемы. Например, у некоторых транспортных средств сравнительно быстро начинаются неполадки в работе коробки передач.

Естественно, это определяет потребность в ее ремонте, в замене каких-то элементов. Но чтобы достать их, порой приходится запастись большим терпением. В целом же складские запасы запчастей для авто из КНР растут, но это происходит неравномерно. И до окончательного решения этого вопроса еще далеко, замечает собеседник портала «АвтоВзгляд».

Также эксперт обращает внимание на еще одно обстоятельство: счастливые обладатели «чудес» китайского автопрома пока не столкнулись с некоторыми техническими сложностями, которые могут заявить о себе через год-два. Подавляющее большинство владельцев «чайнакаров» пока что ездят на машинах, у которых даже не истекла гарантия. И далеко не все из них осознают масштабы проблем в обслуживании китайских «стальных коней», которых только предстоит «объездить». Не все нюансы, касающиеся качественного сервиса и обеспечения запчастями, сейчас очевидны.

— Как говорится, счастье в неведении, — замечает глава НАС. — Это крылатое выражение здесь хорошо подходит. Все мы очень часто становимся жертвами привычек и бессознательного потребления.

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И с этим утверждением сложно не согласиться, особенно если учесть, что даже отечественные автодилеры, вовсю торгующие китайскими машины, говорят о многочисленных «косяках» восточных автопроизводителей в смысле эксплуатации их машин в России.

Так, по данным Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), автостроители из КНР не создают у нас достаточных запасов запчастей; не предоставляют СТО в нужном количестве электронных каталогов деталей для каждой модели; не дают автосервисам достаточного доступа к полной диагностике своих изделий; плохо обучают сотрудников ДЦ китайских брендов. Да что там говорить, если, по мнению представителей РОАД, у нас явно недостаточно качественный инструкций по эксплуатации китайской техники!

Заметим: осознанное пользование сложными машинами и механизмами зачастую действительно приходит только с большим опытом эксплуатации. Которого в случае с современными китайскими автомобилями, их обслуживания и обеспечения комплектующими пока еще недостаточно для того, чтобы делать окончательные выводы.

Но сегодня выбор в пользу конкретного «китайца» лучше подкреплять четким пониманием сложившейся в этом плане практики, чтобы потом долговечность и ремонтопригодность отдельных компонентов авто, а также доступность и реальные сроки доставки запчастей не стали неприятной неожиданностью.