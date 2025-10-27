АВТОВАЗ рассказал, сколько стоит обслуживание обновленной LADA Niva Travel

Ценник планового техобслуживания модернизированной LADA Niva Travel будет демократичнее, чем у прежней версии. Стоимость пяти соответствующих процедур более чем на 6 тысяч рублей ниже.

Согласно подсчетам АВТОВАЗа, речь идет о экономии, превышающей 9%. Почти все плановые визиты в сервис станут дешевле, исключая финальный этап. Россияне смогут выиграть по деньгам благодаря пересмотру графика ТО. «Нулевое» по-прежнему предусмотрено при пробеге в 2000 км, а вот первое передвинулось на отметку 15 000 км вместо привычных десяти. Такой интервал сохранится и в дальнейшем.

Более того, владельцам обновленной LADA Niva Travel удастся сократить расходы на бензин. Согласно данным тольяттинского автопроизводителя, модернизированный внедорожник должен сжигать 9,9 л горючего на сотню километров пробега вместо 10,2 л. В итоге, проехав 60 000 км, модернизированная модель «съест» на 10% меньше 95-го бензина по сравнению с дореформенным.

Ключевым элементом рестайлинга старой доброй «Нивы» с припиской Travel считается 90-сильный восьмиклапанный двигатель объемом 1,8 л. Тольяттинцы также переработали подвеску, поколдовали над тормозной системой и, разумеется, дизайном.

Остается сказать, что продажи новинки должны стартовать 20 ноября.

Ранее портал «АвтоВзгляд» расписал все особенности LADA Niva Travel после рестайлинга в эксклюзивном тест-драйве.