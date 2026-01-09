История циклична: почему в Россию вернулся советский подход к авторемонту

Стоимость даже не покупки, а просто содержания, обслуживания и ремонта автомобиля уже выросла до таких высот, что официальный дилер и просто СТО уже многим не по карману. Что делать? Правильный ответ — искать варианты. Некоторые автомобилисты возьмут часть работ на себя, а другие вспомнят фирменный метод времен СССР, где сервисные центры, которых банально не хватало на всех, заменяли гаражные умельцы. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Когда ваше последнее посещение автосервиса уложилось в четырехзначную цифру? Четыре года назад за такую сумму можно было поменять масло и фильтры, повезет — еще и колодки. Сегодня — только помыть машину. Динамика цен в очередной раз обогнала рост зарплат, а транспортные средства за последние годы — только старели.

Иными словами, потребовали больше внимания и вложений. Споткнувшись в очередной раз об итоговую калькуляцию автомастерской, все больше автовладельцев задумываются о перспективах: продать «дрова» и купить себе новую китайскую/отечественную, с которой, как показывает практика, тоже от сервиса далеко не уедешь, или найти альтернативный подход к обслуживанию?

Отметаем первый вариант как финансово нецелесообразный: в уравнении слишком много «но» в лице ставок ЦБ и утильсбора, аппетита продавцов, несоответствия качества к количеству и прочих остросюжетных «нюансов» сегодняшнего рынка новых авт. Впрочем, во втором варианте тоже «не медом намазано»: резкий рост цен на запчасти и компоненты, малярные и прочие расходные материалы делают авторемонт дорогим удовольствием. В некоторых случаях — очень дорогим. И автолюбители начинают искать альтернативные решения, которые еще вчера были не актуальны.

Фото Svetlana Vozmilova/globallookpress.com

Наши «дельцы» от мира автомобилей слишком часто «кивают» на рынок, который типа порешает, но экономика так устроена, что рынок действительно решает: если есть спрос — появится и предложение. Коли покупатель готов отказаться от ряда опций в угоду снижения цены, располагает, например, временем или готов проехать лишние километры за доступным, но качественным ремонтом, то почему бы и нет? Так на всем известной доске бесплатных объявлений родилось фактически новое направление, которое для краткости назовем «работаю на себя».

Да, это те самые гаражные мастера, популярность которых заметно упала в богатые двухтысячные и нажористые десятые, но снова выросла сегодня. Соль в том, что отсутствие разного рода бюрократических надстроек в лице отдела кадров, бухгалтерии и, что особенно важно, аренды делает их работу заметно дешевле. Действо происходит в обычном, иногда двойном-тройном, но гараже, работает один-два человека. Да, не очень быстро, но ассортимент услуг, а, главное, прейскурант — в корне иной.

Здесь и узлы-агрегаты отремонтируют, а не заменят на новые, а за традиционные услуги типа ТО возьмут в разы дешевле, чем у «официалов». Да и многие другие работы проведут по более бюджетной схеме. Подвязки на авторазборках, а так же скидки в крупных магазинах запчастей — в наличии. Самое главное — всегда можно и поторговаться, и договориться: на встречу, как правило, пойдут. Даже — с рассрочкой.

Официалы таких условий не предоставляют, да и крупные СТО вряд ли согласятся. А «гаражники» — вполне. Они не дают рекламу по ТВ и не ведут группы в социальных сетях, но делают свое дело зачастую намного качественнее, чем «социально активные» предприятия: их бизнес напрямую зависит от «сарафанного радио», а недовольный клиент может и «схоронить» предпринимателя.

Найти такого мастера не так уж и сложно: нужно просто поговорить с друзьями, лишний раз перекинуться парой слов с соседом по стоянке или почитать форумы. Одним словом, опросить окружающих. В этом смысле от советских принципов поиска нужной услуги мало что отличается. История циклична, да.