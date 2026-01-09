История циклична: почему в Россию вернулся советский подход к авторемонту

Когда ваше последнее посещение автосервиса уложилось в четырехзначную цифру? Четыре года назад за такую сумму можно было поменять масло и фильтры, повезет — еще и колодки. Сегодня — только помыть машину. Динамика цен в очередной раз обогнала рост зарплат, а транспортные средства за последние годы — только старели.
Иными словами, потребовали больше внимания и вложений. Споткнувшись в очередной раз об итоговую калькуляцию автомастерской, все больше автовладельцев задумываются о перспективах: продать «дрова» и купить себе новую китайскую/отечественную, с которой, как показывает практика, тоже от сервиса далеко не уедешь, или найти альтернативный подход к обслуживанию?
Отметаем первый вариант как финансово нецелесообразный: в уравнении слишком много «но» в лице ставок ЦБ и утильсбора, аппетита продавцов, несоответствия качества к количеству и прочих остросюжетных «нюансов» сегодняшнего рынка новых авт. Впрочем, во втором варианте тоже «не медом намазано»: резкий рост цен на запчасти и компоненты, малярные и прочие расходные материалы делают авторемонт дорогим удовольствием. В некоторых случаях — очень дорогим. И автолюбители начинают искать альтернативные решения, которые еще вчера были не актуальны.
Наши «дельцы» от мира автомобилей слишком часто «кивают» на рынок, который типа порешает, но экономика так устроена, что рынок действительно решает: если есть спрос — появится и предложение. Коли покупатель готов отказаться от ряда опций в угоду снижения цены, располагает, например, временем или готов проехать лишние километры за доступным, но качественным ремонтом, то почему бы и нет? Так на всем известной доске бесплатных объявлений родилось фактически новое направление, которое для краткости назовем «работаю на себя».
Да, это те самые гаражные мастера, популярность которых заметно упала в богатые двухтысячные и нажористые десятые, но снова выросла сегодня. Соль в том, что отсутствие разного рода бюрократических надстроек в лице отдела кадров, бухгалтерии и, что особенно важно, аренды делает их работу заметно дешевле. Действо происходит в обычном, иногда двойном-тройном, но гараже, работает один-два человека. Да, не очень быстро, но ассортимент услуг, а, главное, прейскурант — в корне иной.
Здесь и узлы-агрегаты отремонтируют, а не заменят на новые, а за традиционные услуги типа ТО возьмут в разы дешевле, чем у «официалов». Да и многие другие работы проведут по более бюджетной схеме. Подвязки на авторазборках, а так же скидки в крупных магазинах запчастей — в наличии. Самое главное — всегда можно и поторговаться, и договориться: на встречу, как правило, пойдут. Даже — с рассрочкой.
Официалы таких условий не предоставляют, да и крупные СТО вряд ли согласятся. А «гаражники» — вполне. Они не дают рекламу по ТВ и не ведут группы в социальных сетях, но делают свое дело зачастую намного качественнее, чем «социально активные» предприятия: их бизнес напрямую зависит от «сарафанного радио», а недовольный клиент может и «схоронить» предпринимателя.
Найти такого мастера не так уж и сложно: нужно просто поговорить с друзьями, лишний раз перекинуться парой слов с соседом по стоянке или почитать форумы. Одним словом, опросить окружающих. В этом смысле от советских принципов поиска нужной услуги мало что отличается. История циклична, да.