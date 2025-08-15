Последствия санкций: почему автомалярка в России резко подорожала и провалилась в качестве

Российский автопарк со своим средним возрастом в 15 лет стремительно стареет, так что все больше число автовладельцев вынуждено обращаться к мастерам за сложным ремонтом: в частности — кузовным. Цены на подобные работы уже вышли за все мыслимые и немыслимые рамки, пересекли «красные линии» и продолжают расти. Однако высокие тарифы, увы, не гарантируют качества. Даже того, что было еще вчера. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Чем старше машина — тем больше ей нужно внимания, несмотря на качество изготовления и регулярность обслуживания. У всего есть свой ресурс, имеется он и у кузова. Даже неповрежденные в авариях детали со временем затираются, покрываются щербинками и сколами, нуждаясь в обновлении лакокрасочного слоя.

Проще говоря, однажды к маляру приедет даже самый аккуратный и везучий водитель. И будет неприятно удивлен: прайсы на покраску, даже если речь про восстановление геометрии детали не идет, чрезвычайно высоки. В Москве, например, за одну деталь простят около 15 000 рублей в условных «гаражах», а цена покраски элемента в помпезных мастерских или дилерских центрах вызывает изжогу и судорогу одновременно.

При этом высокие тарифы ничего не говорят о качестве и сроке годности проведенной работы. Все больше автомобилистов в социальных сетях жалуются, что по прошествии полугода после покраски из-под нового слоя ЛКП начинают лезть «жуки». Кто виноват? На этот вопрос есть два ответа, один другого дополняющие.

Фото: globallookpress.com

Во-первых, конечно, маляр, который не произвел подготовку к покраске должным образом. Где-то поленился, где-то просто не досмотрел, не досушил, не дотер. А во-вторых, новая беда отечественного рынка авторемонта, представляющая собой прямое следствие тех самых санкций, над которыми мы смеемся уже четвертый год. Хотя на самом-то деле — одиннадцатый.

Дело в том, что качество доступных материалов для ремонтных работ по кузову не просто упало, а провалилось сквозь землю: рынок наводнен подделкой, а новые составы, что к нам активно завозятся, в чистой и честной конкуренции с продукцией привычных брендов просто «не вышли бы на поле». Краска выглядит перемороженной и пересушенной, течет и не ложиться, сколько отвердителя не лей и «факел» не крути, но с грунтами и прочим-то — дело не лучше.

Есть, конечно, проверенные средства в проверенных же магазинах, но цена — зашкаливает: тот же любимый всеми «запечатыватель ржавчины» немецкого бренда стоит около шести тысяч рублей за банку! Увы, но добиться действительно высокого качества кузовного ремонта можно только в одном случае: если найти достойные расходные материалы, которые проверенный мастер нанесет строго по регламенту. Иначе — никак.

Но, как вы понимаете, такая операция не подразумевает скидок и дисконтов, параллельно выходя далеко за рамки рыночной цены гаражного ремонта. И в этот момент слишком часто приходится выбирать: либо деньги сегодня, либо двойной тариф — но завтра. Большинство, к великому сожалению, выбирает второй вариант. А потом с грустью выкладывает в социальные сети гнилые крылья и пороги.