Красить или колдовать: что делать с длинной царапиной на кузове

«Добрый» сосед или соседка, безобидная детская шалость или чей-то злой умысел, случайность или специально — однажды на любом автомобиле появится она: царапина. Испортит внешний вид, снизит остаточную стоимость и ремонта в любой случае потребует. Вопрос — какого ремонта: полной покраски детали, перехода или локальной обработке с минимальным «проникновением» в заводской ЛКП? Что выбрать, столкнувшись с традиционным следом эксплуатации, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Длинная, явно от ключа или иного острого предмета, да хоть камушка в детской руке, царапина по всему борту — бельмо на глазу любого автовладельца. За что? Часто — просто так, от природной глупости, детской непосредственности или социальной злости. Искать причины, как и непосредственного виновника — бесперспективное занятие, смысла в котором нет совсем. Нервы никто уже не восстановит, да и время потерянное — не вернет.

Надо жить дальше, то есть самостоятельно определяться с ремонтом: так оставлять нельзя. Машина хотя и железная, отношение хозяина к себе чувствует. Дальше — перекресток: перекрасить всю деталь, найти опытного мастера, способного покрасить «переходом», или попытаться отделаться локальным ремонтом в детейлинге. Разберем все три варианта.

Полный покрас одного элемента — от 15 000 рублей. Вероятность, что попадут в краску — низкая. Надежда, что будет «как завод» — нулевая: и выгорит краска быстрее, и ржа наружу прорвется раньше, и на толщиномере при последующей продаже будут совсем другие цифры. Какой бы крутой и дорогой ни была «малярка», повторить заводской покрас с заводскими же ингредиентами в ней не получится. Завод есть завод, а ремонт — это ремонт с ремонтными же технологиями, инструментами и составами, чудес не бывает. Иными словами, вложения немалые, а выхлоп — спорный. Видится, что к царапине, какой бы глубокой она не была, актуально применить иной подход.

Фото: Shatokhina Natalia/globallookpress.com

Локальный перекрас, или «переход», когда с помощью специальных хитростей красят лишь часть детали — решение куда лучше, однако все упирается в мастерство маляра: есть крутые спецы, способные вывести «в ноль», но большинство покрасят так, что ночью с седьмого этажа будет виден ремонт.

Увы, «переход» — крайне сложная и требовательная процедура, обязывающая гениально попасть и в цвет, и в шагрень. Риск нужно оценивать здраво: вероятность итогового провала велика. Честно говоря, девять из десяти «подкрасов» подобным образом, осмотренных лично, выглядели плачевно. Последний десятый — скорее исключение из общего правила.

Остается детейлинг, где края царапины спилят, саму — подкрасят, а потом аккуратно заровняют и заполируют. Опять же потребуется умелый мастер с хорошим инструментом и колорист в придачу, но по факту именно такое решение позволяет убрать царапину и проще, и дешевле, и быстрее.

Делают обычно за день, что тоже немаловажно, ведь обычная малярка возьмет неделю, не меньше, а надеяться надо на две. Стоить будет от 5000 рублей, если делать у опытного специалиста. Но и заводская покраска в массе своей сохранится. Ключевой вопрос: как долго продержится такой ремонт? На собственном опыте: два года уже держится, следов вмешательств до сих пор не видно, а незнающий человек в жизни никогда не определит, что элемент ремонтировали.