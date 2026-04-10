Привяжи и поднимай: все автосервисы страны нарушают правила работы с автоподъемниками

Интернет до краев наполнен видеороликами, где автомобили падают с подъемников: вперед, назад, в бок. В главной роли всегда выступает двухстоечный подъемник с четырьмя «лапами» — самый популярный вид этого устройства в России. Яснее ясного, что причина падения — в ошибке механика, который размещал «лапки» под автомобилем, но что-то не учел. При этом реальность еще страшнее: все без исключения отечественные автомеханики пользуются этим подъемником не верно. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Любой автомобилист со стажем бывал на СТО десятки раз. Пейзаж ремзоны что у официального дилера, что в приличном независимом сервисе, что в хорошем гаражном — идентичный: кафельный пол, который легко прибрать, ящики с инструментами, верстаки, а по центру композиции — подъемник, необходимый для работы.

В трех случаях из четырех, это — двухстоечная классика, самый популярный и распространенный вид, который не подходит разве что для операций по установки развала-схождения. А для всех остальных целей — более чем! Стоит он дешевле «вилочных», устанавливается проще, универсален, да и в покупке — один из самых дешевых. Оттого и приобретается всеми собственниками автосервисов, как безальтернативный вариант. Оттого и участвует во всех видео из СТО.

Логика его использования следующая: нужно выставить клиентский автомобиль так, чтобы «лапки» попали в поддомкратники или другие «сильные» места кузова, а само транспортное средство не качалось «на ветру». Теоретически — просто, на практике — не всегда. На «Тайге», например, поддомкратники заняты порогами, за что поднимать будем?

Фото: Belkin Alexey/globallookpress.com

И вот это «не всегда» происходит довольно часто: изобилие японских «кейкаров», заполонивших наши дороги, стабильно ставит механика в тупик. А вы в курсе, что им нужен специальный подъемник, маленький: штатные лапки под тот же Suzuki Jimny или Honda N-Box банально не влезут. И тут начинается «искусство»: как поднять и не уронить.

Впрочем, есть один неудобный момент, который легко не заметить, но сложно обойти: двустоечный подъемник в России повсеместно использует неверно. За двадцать лет водительского стажа, автор ни разу не видел, чтобы автомеханик выполнял инструкцию по его эксплуатацию буквально. Готов поспорить, что не видел и читатель. Не верите?

Так вот в комплекте к любому подъемнику такого типа идут специальные тросы, которыми машину нужно, внимание, привязывать к лапам до начала работ. Она должна не просто стоять на упорах, а быть еще и накрепко к ним притянута! Необходимо опустить ниже? Извольте снять эти «веревки», опустить и снова перевязать.

Но видел ли хоть кто-то хоть раз, чтобы автомобиль к подъемнику буквально привязывали? А ведь «по мануалу» так и должно быть, производитель вот и тросы положил. Нет, никто у нас инструкций не читает, правил не соблюдает, а тросы специальные лежат запечатанные: как их использовать и для чего многие «специалисты» СТО (включая официальных дилеров, кичащихся своей скрупулезностью) даже не знают. Оттого и падают автомобили: были бы притянуты с двух сторон «веригами» — не шелохнулись бы.