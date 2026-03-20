Не испортить лето: почему в апреле машину с большим пробегом надо гнать в автосервис

Чтобы нормально подготовить подержанное авто к очередному высокому сезону, недостаточно просто его «переобуть» и заменить масло. Эксперты рассказали порталу «АвтоВзгляд», как лучше подойти к решению этой задачи, чтобы исключить возможные неприятности без лишних потерь денег и времени.

— Если говорить об оптимальном времени для диагностики авто перед летом, то лучше всего сделать это до начала апреля, — уверен директор департамента по работе с партнерами СТО Uremont Александр Петров. — А начинать следует с методичного визуального осмотра машины. Обязательно изучить на наличие подтеков сальники коленвала и распредвала, трубки гидроусилителя и стыки патрубков.

Чтобы определить подтекания, проще всего подложить белый лист бумаги под машину на ночь и утром проверить, есть ли на нем пятна и где именно. Затем — поднять капот и провести рукой по нижней части двигателя, патрубкам и шлангам: масло и другие технические жидкости оставляют характерный след, который хорошо ощущается на ощупь. Но главное — регулярно проверять уровни как масла, так и прочих жидкостей: если они снижаются, а видимых луж под машиной нет, утечка точно есть, просто небольшая. И это уже веская причина, чтобы показать автомобиль специалисту...

Еще один очень информативный показатель — компрессия, рассказывает эксперт. По его словам, есть два способа ее измерения, которыми может воспользоваться обычный автовладелец: точное определение — компрессометром и приблизительное — вручную. Для второго варианта требуется определенный несложный навык.

Фото: freepik/freepik.com

Чтобы буквально своими руками измерить компрессию, Петров рекомендует вывернуть все свечи, кроме свечи первого цилиндра, и проворачивать коленчатый вал двигателя до тех пор, пока в первом цилиндре не закончится такт сжатия (определить это можно по совпадению меток). Затем надо поочередно вкручивать свечи в другие цилиндры, также прокручивая коленчатый вал.

Понять, в каком цилиндре компрессия понижена, можно, сравнивая усилия, прилагаемые для прокручивания коленвала. Эксперт уточняет, что это довольно условное измерение, поэтому предпочтительнее использовать компрессометр: не так важно цифра на приборе, как плотность по цилиндрам. Разброс в 1-1,5 атм — повод для детального осмотра, в 2 атм и больше — для капитального ремонта двигателя.

Кстати, как замечает Петров, в России у большинства автовладельцев нет привычки вовремя менять сами свечи, хотя про замену моторного масла напоминают везде — в СТО, в рекламе и СМИ. За пять-семь лет езды без замены это может вылиться, в том числе, в сопутствующие неисправности (тех же катушек), означающие дополнительные траты. Но люди часто игнорируют разумные сроки эксплуатации свечей до тех пор, пока двигатель не начинает «троить».

Если же мотор заметно потерял тягу, особенно при разгоне, то есть смысл проверить исправность каталитического нейтрализатора: разрушенные соты внутри узла перекрывают выход газов, и мотор буквально перестает дышать. Также на проблемы с этим элементом вполне могут указывать повышенный расход горючего без видимых причин и характерный запах сероводорода из выхлопной трубы. Иногда на неисправность нейтрализатора указывает и сигнал Check Engine.

Фото: ASphotofamily/freepik.com

Если перепад давления перед и за приспособлением выше нормы, это означает, что соты начали разрушаться и частично перекрывать выход газа. Силовой агрегат при этом увеличивает тягу, расход топлива растет. Многие автовладельцы эти сигналы не замечают или считывают неверно. Однако такое заблуждение очень опасно, указывает эксперт. Ведь езда с разрушенным «катализатором» чревата повреждением цилиндров с последующим капремонтом движка.

Впрочем, глубокая диагностика даже подержанного автомобиля по весне целесообразна лишь в тех случаях, когда есть косвенные признаки поломки, уверен руководитель отдела автотранспорта ГК «Альфа-Лизинг» Андрей Кочнев. Например, изучать состояние «катализатора» имеет смысл только при наличии ошибок на панели приборов или явных нареканий в работе двигателя, уверен он.

То же касается и замера компрессии: анализ стоит делать, если есть конкретные сигналы (перебои в работе двигателя, потеря тяги). Иначе это лишняя трата денег, убежден эксперт. И прогнозировать остаточный ресурс турбины практически невозможно. Если сервис обещает назвать точный срок ее службы — это повод усомниться в компетентности специалистов, предупреждает Кочнев. Помимо проверки утечек технических жидкостей, важно, по его словам, провести диагностику подвески. Чаще всего возникает потребность в замене сайлентблоков, пыльников, амортизаторов, втулки стабилизатора и шаровых опор.

Также, по замечанию эксперта, неплохо заранее проверить кондиционер: хладагент может потечь после зимнего простоя из-за пересохших сальников, а грязь и песок — забить радиатор. Система в результате выходит из строя. Также стоит убедиться в исправности замков и стеклоподъемников: из-за влаги механизмы часто заклинивают или окисляются, особенно это касается багажника и водительской двери. Наконец, лучше в начале сезона заменить салонный и воздушный фильтры: за зиму они забиваются грязью и реагентами, что дает неприятный запах и ухудшает подачу воздуха в двигатель, резюмирует Кочнев.

Однако большинство операций по диагностике лучше всего проводить в специализированном сервисе с помощью квалифицированных специалистов, считает Петров. Часто проблему невозможно определить самостоятельно без определенных знаний и оборудования, поэтому лучше всего доверить это профессионалам.