Мусор, трупы и закладки: что можно обнаружить за решеткой радиатора автомобиля

Апрель, пусть и отвратительно снежный, как в этом году — лучшее время для подготовки автомобиля к жаркому как в прямом, так и в переносном смысле, летнему сезону: базовое ТО, полная диагностика и, конечно, чистка радиатора и сетки, его защищающей. Однако мастера могут обнаружить немало интересного, когда залезут в автомобильные недра. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Автосервисы и СТО традиционно испытывают тройную нагрузку в весенние месяцы: народ готовит машины к лету, восстанавливает после зимы, проводит ревизию. Запись на многие станции — только по знакомству: слишком много желающих успеть к майским каникулам. Да и работ над автомобилем, как правило, по весне накапливается немало: помимо банального шиномонтажа надо провести техническое обслуживание, «покачать» порядком настрадавшуюся за зиму подвеску и почистить радиаторы, чтобы не схватить перегрев по дороге на дачу. И тут начинается самое интересное.

Чистить «охладители», поливая через решетку струей мойки высокого давления — бесполезно и даже пагубно: никакой грязи, кроме поверхностной, смыть не получится, скорее наоборот — глубже забьется, запирая и без того изгвазданные соты. По уму и для себя — надо снимать: кассету радиатора аккуратно извлекут из пазов, разъединят и поочередно промоют каждую пластину, извлекая на свет Божий мегатонны ила, прошлогоднего пуха и целую коллекцию «артефактов», накопленных с прошлого года. Что же можно найти за решеткой радиатора?

Механики не скупятся на истории: несмотря на увлечение россиян сетками, которые устанавливаются на пластиковую «скорлупу», во время мойки под бампером обнаруживают самые неожиданные находки. Насекомые и листья — это так, цветочки! Ягодки начинаются глубже: там и останки птиц, и мелких грызунов, нашедших тепло, но не сумевших выбраться зимой, и откровенный мусор, вроде истлевших сигаретных пачек, и вездесущий пластик от мала до велика.

Так же мастера рассказали, что неоднократно находили в глубинах воздухозаборников следы противозаконной деятельности: стоящие всю зиму машины регулярно используются закладчиками для своих черных дел. Вот вам и еще один актуальный повод помыть радиаторы: трупы и проделки драгдилеров лучше из подкапотного пространства выбросить.

Размышляя о необходимости вдумчивого весеннего обслуживания автомобиля, особенно когда уже хочется шашлыков, а не толкаться в автосервисе, стоит повертеть в голове один весомый аргумент: превентивный ремонт, к которому и ТО, и мойка радиаторов, и ревизия тормозов с подвеской, несомненно, относятся, всегда стоит дешевле, чем восстановление по причине выхода из строя.

Иногда — в разы дешевле. Поэтому лень и недостаток времени, отсутствие финансов или визуальной потребности следует отодвинуться подальше и «подстелить соломку»: здоровый сон и спокойное ожидание завтрашнего дня — тоже дорогого стоят.