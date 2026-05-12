Ждите ответа: китайские автобреды не выполняют своих гарантийных обязательств

Специалисты перечислили порталу «АвтоВзгляд» главные претензии к «чайнакарам», которые чаще всего высказывают их владельцы в России, и уточнили, в каком объеме и как быстро эти недостатки компенсируются реальной практикой гарантийного обслуживания автомобилей made in China.

— Российские дороги за последние два года стали настоящим полигоном для испытаний китайских автомобилей, — считает менеджер по развитию китайского ассортимента бренда автозапчастей Marshall Евгений Матвеев. — После ухода глобальных брендов их место стремительно заняли «чайнакары», причем в богатых комплектациях даже в массовом сегменте. Поначалу это казалось спасением отечественного авторынка, но первые восторги быстро сменились тревогой: «автодраконы» начинают «хворать», когда цифры на их одометрах переваливали за 40 000, а то и 30 000 км пробега...

— Основной вал критики в адрес китайских машин со стороны отечественных автолюбителей приходится на электронику, — продолжает тему директор департамента по работе с партнерами СТО Uremont Александр Петров. — Часто происходят поломки экранов тачскринов и сбои в работе ассистентов. Владельцы фиксируют проблемы с мультимедиа, зависания климат-контроля, некорректную работу камер и парктроников, особенно при низких температурах...

Современные китайские модели напичканы экранами и датчиками, но их программное обеспечение часто напоминает недоработанную бета-версию, соглашается Матвеев. По его словам, известны случаи, когда у китайских авто зимой самопроизвольно опускались стекла, и в салоне вырастали сугробы. Система экстренного торможения может сработать на пустом месте, а ошибки на приборке загораются и гаснут без видимой причины.

— При этом добиться гарантийного ремонта по электронным сбоям — задача не из простых, — указывает Петров. — Дилеры нередко квалифицируют такие неисправности как «некритичные» или списывают на действия собственника ТС. Также довольно часто вызывает нарекания кузов: коррозия на колесных арках и над лобовым стеклом появляется уже в первые год-два активной эксплуатации. Например, на Chery Tiggo 4 Pro без оцинковки остаются капот, передние крылья, крыша и дверь багажника — именно те элементы, которые больше всего страдают от сколов и реагентов.

Передние стойки и двери оцинкованы, но только снаружи — внутренняя часть дверей лишены этой «опции». Производитель защитил то, что видно на презентации, и сэкономил на остальном, считая эти элементы некритичными. Но на российских дорогах с их реагентами и перепадами температур плохая оцинковка оборачивается «рыжиками» на капоте уже ко второй зиме, а то и раньше. Новый автомобиль начинает поддаваться коррозии быстрее, чем сопоставимые по возрасту корейские модели, — утверждает Петров.

— Кроме того, китайские инженеры полюбили малолитражные турбомоторы, но в российских условиях с резкими стартами и высокими нагрузками их ресурс тает на глазах, — уверяет Матвеев. — Масло начинает угарать уже к 50 000 км пробега, а к 80 000 двигатель может потребовать капитального вмешательства. С коробками передач похожая история: вариаторы и «роботы» к 60 000-70 000 км начинают дергаться и завывать, предвещая дорогой ремонт.

И все перечисленные проблемы усугубляются тем, что, как замечает Петров, многие официальные дилерские центры не держат на складах даже базовые детали. Их приходится заказывать из Китая, а спрогнозировать реальные сроки поставки порой просто не представляется возможным. При этом в 2026 году подбор запчастей, как утверждает специалист, все еще напоминает лотерею: на одной и той же модели одного месяца выпуска могут стоять разные рычаги или тормозные колодки.

Оптика и кузовные детали идут к клиенту от трех до восьми недель, электронные блоки управления — до двух месяцев. Для редких моделей сроки ожидания на отдельные компоненты достигают подчас шести месяцев. В этом смысле, по мнению эксперта, лучше других выглядит Haval, чье производство в Тульской области обеспечивает склад популярными деталями.

Но и в данном случае все не так просто. Стоит выйти за пределы стандартного ТО — картина сразу меняется. Поэтому попасть сегодня в ДТП в России на любом «чайнакаре» — значит рисковать надолго остаться без машины. И этот риск при покупке никто не озвучивает. Что касается актуальных сроков гарантии, то схема у большинства китайских брендов одна и та же: три года полной гарантии плюс еще два — на мотор и коробку передач.

— Так что пять лет из рекламы — это не совсем то, что кажется, — предупреждает Петров. — Но главная тонкость, даже не в сроках, а в том, кто принимает решение. Гарантийный случай признает дилер — не завод, не головной офис, а конкретный сервис. И здесь начинается лотерея: один центр заменит деталь без вопросов, другой найдет причину отказать.

Формально — один и тот же дефект, а по факту — разный результат. Поэтому при выборе китайского автомобиля рекомендую смотреть не только на машину, но и на дилера. Отзывы владельцев о конкретном сервисе важнее того, что написано в гарантийной книжке, — подчеркивает специалист.