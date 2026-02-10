Холодно стало: самая обидная недоработка новых китайских автомобилей

Первая за последние годы по-настоящему морозная зима мгновенно выявила огромное число «детских болячек» у китайских автомобилей: передовые технологии и современные разработки немедленно сдались при первом же наступлении ледяных войск генерала Мороза. При этом одна проблема — особенно назойлива. И чем ниже температура за окном — тем глубже диссонанс. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Волей судьбы довелось в самые холодные дни этого сезона пересаживаться из японской машины в китайскую и обратно. На первой, глубоко подержанной, двадцатилетней, с порядком уже изношенными дверными уплотнителями, что никогда особой герметичностью не страдали, климат-контроль стоял на 20 градусах тепла и дополнительных телодвижений не потребовал.

Салон прогревался с понятной скоростью, после начала движения сохранял тепло, вектор задействованных дефлекторов — в ноги и на стекло. Классика. Разве что количество оборотов моторчика приходилось снижать по мере прогрева — шумит уже, пора хотя бы почистить. С «китайцем» же (вернее, с китайской печкой) такой подход неуместен совсем.

Начиналось все с того, что раз за разом хотелось сделать теплее: холодно в салоне даже на прогретом моторе. Однако огромный экран услужливо подсказывал: у вас, уважаемый, уже «High», далее поднимать некуда! А требуется, черт возьми: на заднем ряду и вовсе ледник, да и передний пассажир не торопится снимать перчатки с шапкой.

Дальше — больше: то ли намудрили с артикуляцией потоков воздуха, то ли с самой печкой и ее мощностью, но в определенный момент начинается эффект русской бани. Снизу, в ногах, холодно, а сверху, у лица, жар — доставай веники, париться будем. Задние стекла покрыл лед, растопить который удалось лишь на мойке. И это — при двадцатиградусном морозе. А дальше что? Снеговики в багажнике?

Китайцы уже научились делать очень толковые, качественные дверные уплотнители, да и устройство автомобильного салонного отопителя — не бог весь какое изобретение. Радиатор на новой, с минимальными четырехзначными цифрами на одометре, машине — непогрешим, не успел он еще забиться. Следовательно, вопрос где-то глубже? В моторчике печки, который не создает должного «наддува» из сопел? В размере ее радиатора печки? В устройстве раструбов, что разбросаны по всему салону неравномерно и не прогревают галерку в сильный мороз?

Некоторое количество бед решила электрическая перенастройка печки, которую провели разом многие автопроизводители. Пробегают в Сети и рассказы о не прорезанных дефлекторах, которые меняют по гарантии. Но в целом ситуация выглядит унылой: машины просто не адаптированы под сильные морозы. Не хватает им тепла, хоть картонку на решетку радиатора задействуй. Эх, а над японцами, что вдумчиво рассказывали про адаптацию каждой модели, хихикали. Зато сейчас оценили в полном объеме.