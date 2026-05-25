Самый богатый: какой специалист автосервиса зарабатывает сегодня больше всех

Эпоха, когда простой менеджер дилерского центра получал сотни тысяч рублей в месяц, давно в прошлом, нет больше хороших продаж и высоких премий, и даже перекупщики все чаще уходят в глубокий «минус»: один неверно выбранный автомобиль съест всю месячную прибыль. А то и больше. Однако на рынке есть спрос на специалистов, которым готовы платить зарплаты до полумиллиона рубликов. Никогда не догадаетесь, кто сегодня самый богатый на «автомобильном поприще». Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Отечественный авторынок резко изменился в 2022-м, но, как видится, его пертурбации еще не завершены: спрос на китайские авто, которые по логике должны были заменить «глобальные бренды», падает в пропасть. Зато в страну активно завозится «вторичка». Более того, спрос на подержанные машины резко вырос, а многие автомобилисты, почитав и послушав истории о «похождениях китайцев в России», пересмотрели свои взгляды на уже имеющиеся в наличии ТС. И начали вкладывать в них действительно большие деньги, что, собственно говоря, и открыло настоящую пещеру сокровищ для СТО.

Переборки моторов и коробок, глубокое восстановление кузовов с массированной переваркой гнилых элементов — это все актуально сегодня. Вложив в «старушку» даже миллион, можно получить 3-5 лет спокойной и бесперебойной эксплуатации качественного и чрезвычайно надежного автомобиля, тогда как его продажа и тот же миллион сверху зачастую приводят автомобилиста в объятия АВТОВАЗа. Так что выбор очевиден — делать. Обратной стороной медали стало резкое поднявшееся в цене предложение: авторемонт крепко подорожал. Особенно один его «эпизод».

Речь, конечно, про «малярку»: перекрас банального седана, скажем, сегодня обойдется в 200 000 рублей, внедорожника — от 300 000. Строится такое ценообразование, во-первых, из феноменально выросшей стоимости расходных материалов — только капот, например, одних расходников потребует на 5000 рублей, и, во-вторых, из оплаты работы маляра.

Сколько он получает сегодня — судите сами: за крышу или тот же капот придется отдать не менее 15 000 руб., хотя в Москве попросят 25 000; за бампера — от 10 000, за дверь — от 10 000 до 15 000, за порог — от 8000 до 10 000. Есть и методика подсчета попроще: хороший мастер, пришедший работать «на дядю», меньше 300 000 рублей даже обсуждать не будут.

В интернете мелькают предложения от полумиллиона «деревом», а сам специалист даже среднего уровня является крайне востребованным на рынке и способен выбирать: где ближе, кто больше, где условия лучше.

Да, работа грязная и вредная. Да, сидеть за столом и гонять чаи не выйдет, но и результат в конце месяца способен перекрыть годовые оклады в некоторых «чистых» специальностях. Видится, что «белые воротнички» и многочисленные столичные бизнес-центры скоро отойдут в прошлое, пропуская вперед людей с руками. И это будет честным итогом: кто работает — тот и ест!