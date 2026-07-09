Очень сомнительные находки: особенности современной диагностики авто в условиях СВО

Абсолютное большинство водителей, независимо от опыта и стажа, знают о необходимости регулярно обслуживать автомобиль: менять масло и фильтры, проверять работу тормозной системы и подвески, проводить банальный осмотр своей подержанной, как правило, «ласточки». И последний, внезапно, выходит на передовые позиции: мастера начинают находить совсем не поломки, а гораздо более опасные вещи. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Что сегодня обнаруживают мастера автосервисов в ходе банального планового ТО машины

В базовый набор операций любого технического обслуживания автомобиля входит не только замена «расходников» (смазок, свечей, колодок, фильтров и прочего), но и обязательная диагностика, в которую, в том числе, входит и тщательный осмотр ТС.

Мастер проверит подвеску на предмет люфтов, а двигатель, коробку, раздатку, если таковая имеется — на наличие подтеков. Осмотрит кузов — мало ли, подгнил или сильно поврежден, а так же топливный бак и тормозные трубки на повреждения. Это нормальный и даже неотъемлемый элемент контроля, позволяющий автовладельцу доехать до следующего обслуживания.

Однако в процессе осмотра могут быть найдены не только поломки и следы износа. Портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал о целой череде «сокровищ», которые специалисты достают из недр подкапотного пространства во время сезонной мойки радиаторов, но к списку добавляются новые «лоты».

Так, сервисмены во время рутинного осмотра клиентских автомобилей начали находить прикрепленные маяки, передающие геолокацию транспортного средства в режиме «он-лайн». Вопрос только: кому они данные о перемещениях автовладельца передают? Одно дело, если за поездками суженой следит ревнивый супруг, но совсем другое — если злоумышленник.

Прибор стоит копейки, а продается — повсеместно. Крепление — банальный магнит, спрятанный в напечатанном на 3D-принтере держателе. Проще говоря, позволить себе подобный «маяк» может кто угодно. Например — угонщик: дефицит на рынке автозапчастей для новых китайских автомобилей, в частности, снова делает популярным воровство машин «под разбор».

Да и другие «желающие последить», увы, слишком часто стали проявляться в новостной ленте. Так что посещение сервисного центра обретает все новые и новые привлекательные стороны: помимо контроля за состоянием авто, владелец транспортного средства может узнать много нового и о себе, и об окружающих. Неприятного, увы, но о таком лучше быть информированным заранее.