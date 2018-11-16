За что гаишники штрафуют водителей на автозаправках

Представьте ситуацию — отстояв очередь на АЗС, вы не можете подъехать к заправочному пистолету, потому что некий незнакомец перекрыл движение, оставив свою машину посередине проезда между двумя соседними колонками. Как это часто бывает, очередь парализована, люди ждут, а человек не торопится. Наверняка многие водители встречались с такой неприятной ситуацией.
Когда обитателям мегаполиса, привыкшим к жесткому ритму жизни, приходится на АЗС долго ждать очереди, а тут еще чей-то процесс оплаты растягивается на неоправданно продолжительное время, они обычно приходят в настоящее бешенство. А уж если незнакомец еще и умудрился оставить машину так, что другим невозможно подъехать к соседней колонке — ситуация грозит вылиться в кровавую дорожную разборку.
Однако в такой ситуации существует вполне законный способ наказать нерадивого автовладельца. Только при одном условии — если в той самой очереди или где-то совсем поблизости находятся сотрудники ГИБДД при исполнении. Главное — поймать нарушителя на месте «преступления». Ведь он не будет ждать, пока вы их вызовете по телефону, и они приедут.
А то, что он нарушил ПДД — бесспорный факт. Ведь АЗС считается прилегающей к дороге территорией, где действуют ПДД, а пункт 12.4 запрещает остановку в местах при условии, что автомобиль перекрывает движение другим транспортным средствам.
Согласно п. 4, ст. 12.19 КоАП, за такое нарушение виновник должен заплатить штраф в размере 2 000 рублей. Кроме того, порядок движения по территории автозаправок строго определяется установенным документом — «Паспортом АЗС». Схема проезда не должна противоречить ПДД, и обычно она вывешивается на заправочных станциях для всеобщего обозрения.
В соответствии с этим документом, оператор АЗС при необходимости должен регулировать движение и корректировать остановку машин около колонок. Поэтому, если кто-то перекрыл подъезд к пистолету, следует позвать сотрудника станции и попросить его решить сложившуюся проблему, так как это входит в его прямые обязанности. А вот наказание незнакомца за долгое остуствие при оплате топлива законом не предусмотрено, но найти и позвать его также может оператор АЗС.