За что гаишники штрафуют водителей на автозаправках

Когда обитателям мегаполиса, привыкшим к жесткому ритму жизни, приходится на АЗС долго ждать очереди, а тут еще чей-то процесс оплаты растягивается на неоправданно продолжительное время, они обычно приходят в настоящее бешенство. А уж если незнакомец еще и умудрился оставить машину так, что другим невозможно подъехать к соседней колонке — ситуация грозит вылиться в кровавую дорожную разборку.

Однако в такой ситуации существует вполне законный способ наказать нерадивого автовладельца. Только при одном условии — если в той самой очереди или где-то совсем поблизости находятся сотрудники ГИБДД при исполнении. Главное — поймать нарушителя на месте «преступления». Ведь он не будет ждать, пока вы их вызовете по телефону, и они приедут.

А то, что он нарушил ПДД — бесспорный факт. Ведь АЗС считается прилегающей к дороге территорией, где действуют ПДД, а пункт 12.4 запрещает остановку в местах при условии, что автомобиль перекрывает движение другим транспортным средствам.