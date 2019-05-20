Почему кондиционер может плохо охлаждать салон авто после зимы

Это особенно ощущается в солнечную погоду, когда столбик термометра переваливает за +20 градусов. Если кондиционер перестает холодить, тому есть веские причины, которые требуют немедленного устранения.

Главная из причин — обильное загрязнение. Грязная жижа, летящая из под колес впереди идущих автомобилей сквозь радиаторную решетку прямиком к вам под капот, как смазка из баллончика — всепроникающая. Ей забиваются соты радиаторов, препятствуя их вентиляции, а равно и охлаждению жидкости, которая циркулирует внутри.

Весной появляется пух и насекомые, которые усугубляют ситуацию. Поэтому, перво-наперво, нужно тщательно промыть радиаторы. И делать это до тех пор, пока вода, стекающая с них, не будет идеально чистой. Эффект от мойки не заставит себя долго ждать — кондиционер заметно прибавит в эффективности