Почему кондиционер может плохо охлаждать салон авто после зимы

Худшие времена для автомобилистов позади. Впереди долгое лето, сухой асфальт, путешествия, и, конечно же, жаркие денечки, которые, как это ни странно, и могут напомнить вам об ушедшей зиме. Не верите? Прислушайтесь к своему автомобилю, почувствуйте, так сказать, его телом. Довольно частая проблема после зимней эксплуатации — снижение эффективности работы кондиционера.
Это особенно ощущается в солнечную погоду, когда столбик термометра переваливает за +20 градусов. Если кондиционер перестает холодить, тому есть веские причины, которые требуют немедленного устранения.
Главная из причин — обильное загрязнение. Грязная жижа, летящая из под колес впереди идущих автомобилей сквозь радиаторную решетку прямиком к вам под капот, как смазка из баллончика — всепроникающая. Ей забиваются соты радиаторов, препятствуя их вентиляции, а равно и охлаждению жидкости, которая циркулирует внутри.
Весной появляется пух и насекомые, которые усугубляют ситуацию. Поэтому, перво-наперво, нужно тщательно промыть радиаторы. И делать это до тех пор, пока вода, стекающая с них, не будет идеально чистой. Эффект от мойки не заставит себя долго ждать — кондиционер заметно прибавит в эффективности
Если вам кажется, что изменения произошли незначительные, значит нужно проверить количество фриона и, при необходимости, долить его, попутно проверив клапан на патрубке, через который может уходить хладагент.
Если клапан «сифонит», то при его замене и во время перезаправки кондиционера, не забудьте проследить, чтобы мастер потрудился выгнать воздушные пробки, которые могли образоваться в разгерметизированной системе.