Как восстановить внешний вид литых дисков

Красивые литые диски — это не только легкая и удобная «обувка» для автомобиля, но и важнейший элемент внешнего вида, который глобально влияет на визуальный образ авто. Увы, российские дороги и гранитные бордюры быстро превращают красоту в уродство: сезон-другой — и колеса теряют свой лоск. Новый комплект — отличное, но очень дорогое решение проблемы. Кривые «от рождения» и быстро ветшающие китайские поделки уже не столь популярны, как в девяностых и ранних двухтысячных, а высококачественное фирменное «литье», пусть и подержанное, обойдется в целое состояние. Поэтому все большее количество автовладельцев задумываются о ремонте литых дисков.

С чего начинается ремонт

Прежде всего, необходимо дать оценку повреждению: мелкая царапина, небольшой скол или задир, не влияющие на основную функцию детали, требуют ремонта исключительно из чувства прекрасного. Кто бы что ни говорил, а красивый и чистый автомобиль всегда приносит куда больше удовольствия своему владельцу.

Лечение таких невзгод мало чем отличается от починки любой кузовной детали: ссадины шпаклюют специальной высокопрочной шпаклевкой. Ведь колесо постоянно находится в контакте с легендарным русским асфальтом, который испокон веков не блистал зеркально ровной поверхностью. Обычные материалы быстро «сдадутся» и просто отвалятся на очередной яме, утопленном люке и стыке моста. Нужен чрезвычайно прочный и крепкий материал, который впоследствии будет сушиться в «духовке» под большой температурой. Наносить его можно только тонким слоем.