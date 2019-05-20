Как восстановить внешний вид литых дисков

Вместе с ростом бордюров — как по горизонтали, так и по вертикали — растет и количество автомобилей с поцарапанными, а иногда и серьезно битыми литыми дисками. Сказать, что это портит внешний вид авто — ничего не сказать. Как решить проблему «малой кровью» — в материале портала «АвтоВзгляд».
Красивые литые диски — это не только легкая и удобная «обувка» для автомобиля, но и важнейший элемент внешнего вида, который глобально влияет на визуальный образ авто. Увы, российские дороги и гранитные бордюры быстро превращают красоту в уродство: сезон-другой — и колеса теряют свой лоск. Новый комплект — отличное, но очень дорогое решение проблемы. Кривые «от рождения» и быстро ветшающие китайские поделки уже не столь популярны, как в девяностых и ранних двухтысячных, а высококачественное фирменное «литье», пусть и подержанное, обойдется в целое состояние. Поэтому все большее количество автовладельцев задумываются о ремонте литых дисков.
С чего начинается ремонт
Прежде всего, необходимо дать оценку повреждению: мелкая царапина, небольшой скол или задир, не влияющие на основную функцию детали, требуют ремонта исключительно из чувства прекрасного. Кто бы что ни говорил, а красивый и чистый автомобиль всегда приносит куда больше удовольствия своему владельцу.
Лечение таких невзгод мало чем отличается от починки любой кузовной детали: ссадины шпаклюют специальной высокопрочной шпаклевкой. Ведь колесо постоянно находится в контакте с легендарным русским асфальтом, который испокон веков не блистал зеркально ровной поверхностью. Обычные материалы быстро «сдадутся» и просто отвалятся на очередной яме, утопленном люке и стыке моста. Нужен чрезвычайно прочный и крепкий материал, который впоследствии будет сушиться в «духовке» под большой температурой. Наносить его можно только тонким слоем.
Если же на диске образовалась трещина, то решить его дальнейшую судьбу может только мастер: повреждение заварят аргонно-дуговой сваркой, потом заполируют. Важным элементом такого ремонта станет последующая балансировка. Поддается колесо «магии грузиков» — можно смело ставить и дальше ездить. Но коли выровнять не удается, то путь ему на пункт сдачи металлолома, ведь продолжение эксплуатации приведет к разрушению подвески и ухудшению управляемости.
Финальный штрих
После проведения первичных восстановительных работ, литой диск надо покрасить. Делать это обычными составами бесполезно по той причине, что «колесо» постоянно находится в агрессивной среде: греется от работы тормозных механизмов, подвергается пескоструйке и погружению в реагенты, а также постоянной вибрации. Привет, ремонт дороги! Традиционные эмали долго в таком ритме не продержаться, процедуры придется проводить регулярно.
Поэтому колесные диски красят специальными высокопрочными составами, которые после обжигают в печи для активации дополнительных защитных свойств. Такой «броне» уже не страшна ни московская зима, ни грунтовка под Сызранью, ни стык на Третьем транспортном. Более того, краска для колесных дисков должна выдерживать прямой контакт: от низколетящего камня и легкого соприкосновения внешний вид не пострадает.
Такой ремонт невероятно сложно, практически невозможно произвести самостоятельно в гаражных условиях. Требуется не только навык работы с порошковым полимером и сварочным аппаратом, но и специальное оборудование. Профессионалы за покраску диска 16-го радиуса возьмут около 2000 рублей, а за «восемнадцатое колесо» — уже около 3500 рублей. За 1 см сварки в газовой среде попросят около 200 рублей, а за последующую обработку места сварки — еще около 300. Прокатка, балансировка и шиномонтаж оплачиваются отдельно.
Восстановление штатного литого диска на современном авто обойдется в 3500–5000 рублей. Дорого! Однако новый будет стоить намного больше. Например, оригинальный литой диск на Toyota Camry XV70 обойдется не менее чем в 18 000 рублей. Почувствуйте разницу.