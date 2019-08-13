Сколько потратили за год россияне на автомобильные запчасти

Самыми продаваемыми традиционно названы основные «расходники». Чаще всего покупали шины. На «обувку» ушло 172,8 млрд. рублей. Это 12,3% от годовой емкости рынка запчастей.

На второй строчке рейтинга затрат разместились детали подвески с результатом в ₽148,8 млрд. и долей в 10,6%.

Тройку лидеров, по сообщению агентства «Автостат», замыкают технические жидкости, в том числе и масла. Этот пункт расхода забрал из кармана автомобилистов 108,2 млрд. «целковых» (7,7%).

Правда, это официальные данные, и в расчеты вряд ли попала статистика по продажам с авторазборок, например. А именно у этих гаражных продавцов «бэушных» деталей автолюбители отовариваются довольно часто. Какие комплектующие можно и нужно брать у таких поставщиков, а какие — ни в коем случае, разобрался портал «АвтоВзгляд»: подробнее — здесь.