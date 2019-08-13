3 способа спасти трансмиссию автомобиля от преждевременных поломок

Когда есть проблема со ШРУСами, то при старте с места с вывернутыми колесами, они издают характерный хруст. Это означает, что на диагностику, а возможно и на замену просится одна (а может и обе) из наружних «гранат». Но подозрительные звуки и вибрации могут возникать на прямой и при движении по проселку. Значит что-то неладное происходит с внутренними «гранатами».

Наиболее частая причина хруста — порвавшийся пыльник, который является единственным средством защиты детали от внешней среды. Благодаря потрескавшемуся или прохудившемуся пыльнику механизм теряет часть смазки, и в него начинает активно попадать пыль, грязь и вода, что увеличивает механические нагрузки на его трущиеся элементы. А значит, необходимо держать в чистоте эту часть трансмиссии и чаще заглядывать под днище своего автомобиля, чтобы вовремя заметить и поменять изношенный элемент.