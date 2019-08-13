3 способа спасти трансмиссию автомобиля от преждевременных поломок

В трансмиссии автомобиля задействовано множество элементов, некоторые из которых испытывают большие нагрузки. Одними из таких элементов являются Шарниры равных угловых скоростей или иначе ШРУСы.
Лика Затворная

Когда есть проблема со ШРУСами, то при старте с места с вывернутыми колесами, они издают характерный хруст. Это означает, что на диагностику, а возможно и на замену просится одна (а может и обе) из наружних «гранат». Но подозрительные звуки и вибрации могут возникать на прямой и при движении по проселку. Значит что-то неладное происходит с внутренними «гранатами».

Наиболее частая причина хруста — порвавшийся пыльник, который является единственным средством защиты детали от внешней среды. Благодаря потрескавшемуся или прохудившемуся пыльнику механизм теряет часть смазки, и в него начинает активно попадать пыль, грязь и вода, что увеличивает механические нагрузки на его трущиеся элементы. А значит, необходимо держать в чистоте эту часть трансмиссии и чаще заглядывать под днище своего автомобиля, чтобы вовремя заметить и поменять изношенный элемент.

Недостаточное количество смазки может стать причиной хруста даже в новых ШРУСах. Поэтому, меняя старые ШРУСы на новые, не поленитесь заглянуть под пыльники, и удостовериться, что смазки достаточно. В противном случае, смазка в небольшом или недостаточном количестве довольно быстро деградирует, а далее все, как и в первом варианте — трущиеся элементы «гранат» начнут стремительно изнашиваться — появится люфт, который и станет причиной хруста и поводом для замены детали.

И, наконец, избегайте резких стартов с места, особенно с вывернутыми колесами. ШРУСы хоть и сделаны из высокопрочных сталей и могут пережить сам автомобиль, но все же не вечные. В таком положении и режиме работы они испытывают максимальную нагрузку. И если этим злоупотреблять, то долго «гранаты» не прослужат.

Подведем итог: ШРУСы живучи при правильной эксплуатации. Плавные старты, нечастая езда по пересеченной местности, чистота и частая визуальная диагностика — залог долговечности этого элемента трансмиссии.

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13 августа 2019
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