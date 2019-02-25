Распространенные ошибки водителей, «убивающие» ремень ГРМ

Среди прочих неприятностей, подстерегающих автовладельцев на каждом шагу, есть такая напасть, как обрыв или перескакивание на несколько зубьев ремня ГРМ. На что обратить внимание, чтобы продлить жизнь расходнику, срок службы которого и так весьма ограничен, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Обрыв ремня ГРМ — крайне неприятная и всегда очень затратная поломка, вследствие которой страдает «сердце» автомобиля — силовой агрегат. Из-за этого недуга могут погнуться клапаны, повредиться распределительные и коленчатые валы, деформироваться шатуны, разрушиться поршни — звучит крайне недешево, согласитесь. И хорошо, если обойдется ремонтом, а то ведь во многих случаях требуется даже замена мотора.
В среднем срок службы ремня ГРМ составляет порядка 70 000—90 000 километров. Причем чем мощнее и сложнее двигатель, тем раньше этот расходник выходит из строя — при прочих равных на «атмосферниках» он «ходит» дольше, нежели на турбомоторах. К сожалению, нередко «ремни» сдаются раньше — и не всегда тому виной ненадежная конструкция или ошибки, допущенные в процессе производства. Зачастую их «убивают» сами водители, не уделяющие должного внимание своей «ласточке».
СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ
Многие автовладельцы, старающиеся максимально экономить на содержании железного коня, отказываются от оригинальных запчастей и их качественных аналогов в пользу дешевых подделок. И хотя все знают, что бюджетные расходники недолговечны и ненадежны, за ними по сей день выстраиваются очереди. Не стоит покупать сомнительные ремни ГРМ — потратите в разы больше на ремонт мотора.
ПРЯМЫЕ РУКИ
Мало купить хорошую запчасть — важно и установить ее правильно. А потому лучше воздержаться от посещения «гаражных» мастерских, а осбслуживаться если не у офциальных дилеров, то хотя бы в крупных автоцентрах. Промах при выставлении меток механиком может привести к снижении мощности двигателя, повышению расхода топлива и, разумеется, преждевременному обрыву ремня ГРМ.
Время от времени следует проводить «уборку» в подкапотном пространстве, чего многие водители не делают. Как зачем? Причной обрыва или перескакивания ремня ГРМ может послужить и «убежавшее» моторное масло. Попав на изделение — скажем, через прохудившиеся сальники — оно провоцирует потерю эластичности материала, а это прямой путь к повреждению расходника.
СКАЖЕМ «НЕТ» ЗАПУСКУ С ТОЛКАЧА
Автовладельцам, имеющим в распоряжении машину с механической коробкой передач, помимо прочего, не рекомендуется при разрядке аккумуляторной батареи запускать мотор, что называется, с толкача. Неестественные рывки также могут спровоцировать обрыв ремня ГРМ, вне зависимости от того, как давно вы его заменили.
…Напомним, что в большинстве случаев обрыв ремня ГРМ сопровождатся характерным хлопком, после которого двигатель автомобиля сиюсекундно глохнет. Если при повторном запуске мотора раздается «металлический» стук, то имеет смысл прекратить попытки «возбуждения» аргегата, открыть капот и по возможности осмотреть изделие. Увы, но без эвакуатора в подобном случае не обойтись.