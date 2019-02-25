Распространенные ошибки водителей, «убивающие» ремень ГРМ

Обрыв ремня ГРМ — крайне неприятная и всегда очень затратная поломка, вследствие которой страдает «сердце» автомобиля — силовой агрегат. Из-за этого недуга могут погнуться клапаны, повредиться распределительные и коленчатые валы, деформироваться шатуны, разрушиться поршни — звучит крайне недешево, согласитесь. И хорошо, если обойдется ремонтом, а то ведь во многих случаях требуется даже замена мотора.

В среднем срок службы ремня ГРМ составляет порядка 70 000—90 000 километров. Причем чем мощнее и сложнее двигатель, тем раньше этот расходник выходит из строя — при прочих равных на «атмосферниках» он «ходит» дольше, нежели на турбомоторах. К сожалению, нередко «ремни» сдаются раньше — и не всегда тому виной ненадежная конструкция или ошибки, допущенные в процессе производства. Зачастую их «убивают» сами водители, не уделяющие должного внимание своей «ласточке».