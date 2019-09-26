Каких неприятностей ждать от подержанной Skoda Rapid

Skoda Rapid привлекает покупателей, прежде всего, своей практичностью. Багажник у машины просто огромный. Неплоха динамика, да и комплектации богаты. Достойной является и цена. Но технических проблем у лифтбека отнюдь не меньше. Портал «АвтоВзгляд» разобрался в недостатках попуярного бюджетного автомобиля.
Владельцы машин с мотором 1,6 CFNA мощностью 105 л. с. часто жалуются на посторонние стуки в двигателе, особенно, если он не прогрет. Проблема в том, что поршни на заводе ставили меньшего диаметра, чем требуется.
Проблему решали по-разному. В гарантийный период ехали к дилеру и он менял комплект поршней на новые. Иные занимались «колхозным тюнингом», то есть сами подбирали оптимальные поршни. На форумах пишут, что поршни подходят диаметром 76,5 мм. Тут самое главное не тянуть с заменой, иначе может начаться ускоренный износ цилиндро-поршневой группы.
Наддувный мотор 1,4 л любит «есть» масло, примерно 100—200 граммов на 1000 км. Поэтому за уровнем надо постоянно следить. Ну а «масложер» заставляет чаще менять свечи, а так же уменьшает срок службы нейтрализатора.
Трансмиссия
О коробке передач DSG уже написано много. Если пропала плавность при переключении передач, это значит скоро надо будет менять диски сцепления. А рывки при переключении «робота» скажут о скором выходе из строя мехатроника.
Скрипы
Часто скрепят уплотнители дверей, особенно на морозе. Поэтому владельцы регулярно смазывают их силиконовой смазкой и, даже, хозяйственным мылом.
Скрипят и втулки стабилизаторов. «Официалы» даже меняли их по гарантии. Если гарантии нет, то можно смазать втулки литолом, хотя это и не решит проблему полностью. Примерно, через полгода неприятные звуки вернутся и придется снова лезть под машину.
Стуки при повороте руля
Частая проблема — стук в рулевой рейке. На него жалуются многие владельцы «Рапидов». У кого-то стучит тише, у кого-то громче. Чтобы исправить этот «недуг», проводят регулировку редуктора рулевой рейки. Но самостоятельно делать процедуру не рекомендуется. Стоит перетянуть, и руль начнет туго вращаться. Лучше доверить сию функцию профессионалам.
Забитый радиатор охлаждения
Еще одна распространенная проблема — забившийся грязью радиатор охлаждения. Особенно страдает его нижняя часть. Чтобы летом, в пробке, двигатель не перегрелся, сервисмены рекомендуют регулярно чистить радиатор.