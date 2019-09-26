Каких неприятностей ждать от подержанной Skoda Rapid

Скрипы

Часто скрепят уплотнители дверей, особенно на морозе. Поэтому владельцы регулярно смазывают их силиконовой смазкой и, даже, хозяйственным мылом.

Скрипят и втулки стабилизаторов. «Официалы» даже меняли их по гарантии. Если гарантии нет, то можно смазать втулки литолом, хотя это и не решит проблему полностью. Примерно, через полгода неприятные звуки вернутся и придется снова лезть под машину.

Стуки при повороте руля

Частая проблема — стук в рулевой рейке. На него жалуются многие владельцы «Рапидов». У кого-то стучит тише, у кого-то громче. Чтобы исправить этот «недуг», проводят регулировку редуктора рулевой рейки. Но самостоятельно делать процедуру не рекомендуется. Стоит перетянуть, и руль начнет туго вращаться. Лучше доверить сию функцию профессионалам.

Забитый радиатор охлаждения

Еще одна распространенная проблема — забившийся грязью радиатор охлаждения. Особенно страдает его нижняя часть. Чтобы летом, в пробке, двигатель не перегрелся, сервисмены рекомендуют регулярно чистить радиатор.