Какой воздушный фильтр заметно продлит жизнь мотору

Дешевый воздушный фильтр увеличивает расход топлива. Во-первых, он оказывает повышенное сопротивление потоку всасываемого в мотор воздуха. Во-вторых, проникающие через некачественный фильтр частицы пыли и грязь загрязняют датчик массового расхода воздуха, мешая его работе или вовсе выводя из строя этот.

Пропущенные некачественным фильтром абразивные частицы поникают в цилиндры двигателя. Попадая между стенками камеры сгорания и уплотнительными кольцами поршня, они создают микроцарапины и задиры металла, что приводит к ускоренному износу цилиндро-поршневой группы.

Технологии и материалы воздушных фильтров MANN-FILTER способствуют оптимизации расхода топлива и позволяют избежать дорогостоящего ремонта. Характеристики полиуретанового уплотнения и технология изготовления фильтра исключают возможность попадания загрязненного воздуха в двигатель автомобиля.