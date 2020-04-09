Нужно ли пропитывать маслом воздушный фильтр двигателя машины

Пока вся страна сидит на карантине, изучая сводки с коронавирусного фронта, свободного времени образовалось несметное множество. Как не почитать посты в автосообществах и не присмотреть новый элемент улучшения собственного авто? Одним из наиболее популярных «острых» вопросов стал, как ни странно, воздушный фильтр.
Началось все с фильтра салонного, который было предложено пропитать спиртом или хлоркой, а то и мирамистином, а закончилось «за упокой». Водители начали спорить о том, как доработать «воздухан». История вообще-то «с бородой», но консенсус так и не был найден. Что ж, попробуем разобраться.
Итак, воздушный фильтр необходим для очистки поступающего в цилиндры воздуха от пыли и мусора. Пройдя через преграду, воздух попадает напрямую в топку, где смешивается с горючим и создает необходимую для работы мотора смесь. Если воздуха поступает недостаточно (например, забит фильтр), мотор начинает задыхаться. Если же фильтр убрать, то в цилиндры попадет грязь, которая нанесет непоправимый урон ДВС. Это теория.
Однако опытные знатоки заметили, что если добавить в состав воздушного фильтра немного масла, то очистка будет происходить более тщательно, а количество грязи, горой лежащей в корпусе самого фильтра, значительно сократится, упростив последующую замену. Более того, в качестве примера обычно приводят ЗИЛок, в корпус воздушного фильтра которого заливалось не менее литра моторного масла. Еще один довод — так называемые «фильтры нулевого сопротивления», которые часто используются на спортивных машинах и мототехнике. Их также следует обрабатывать специальным маслом.
Соединив оба вышеописанных примеры, получаем ситуацию: автовладелец покупает новый «воздушник», пропитывает его моторным маслом и ждет от своего автомобиля взрывной динамики. По замыслу, такая операция должна превращать «Москвич» в Ferrari. Увы, происходит все ровным счетом наоборот: машина начинает троить, глохнуть и перестает ехать совсем.
Дело в том, что масло, которое водитель налил на фильтр, впиталось и значительно сократило количество воздуха, который инженер предполагал в цилиндрах. Мало воздуха — много проблем. Старые моторы, такие как на ЗИЛе, потребляли куда меньше кислорода, были низкофорсированными и оттого, к слову, очень надежными. О расходе топлива и КПД, а также об экологии тогда никто особо не задумывался. Нужна была тяжелая техника, которая могла работать в тяжелых условиях. С мотоциклами и гоночными машинами тоже не все так просто: действительно, их фильтры пропитывают маслом, но и сам фильтр построен иначе, да и требует регулярного обслуживания. Его нужно постоянно мыть и вновь пропитывать специальным же маслом. А не моторным из канистры.
В пользу теории пропитки выступает лишь один факт: многие японские компании — Nissan и Subaru, например — действительно пропитывают воздушные фильтры маслом, но делают это на конвейере в особых условиях. В гараже провернуть аналогичную операцию не выйдет: фильтр либо останется сух, либо перестанет пропускать воздух. Золотую середину вручную не найти.
Единственное доступное и всесторонне верное решение — приобретать только оригинальные «расходные» материалы и строго соблюдать режим их замены. Иначе двигатель сам начнет пропитывать воздушный фильтр маслом. А это уже очень плохо. Это — полная переборка.