Нужно ли пропитывать маслом воздушный фильтр двигателя машины

Итак, воздушный фильтр необходим для очистки поступающего в цилиндры воздуха от пыли и мусора. Пройдя через преграду, воздух попадает напрямую в топку, где смешивается с горючим и создает необходимую для работы мотора смесь. Если воздуха поступает недостаточно (например, забит фильтр), мотор начинает задыхаться. Если же фильтр убрать, то в цилиндры попадет грязь, которая нанесет непоправимый урон ДВС. Это теория.

Однако опытные знатоки заметили, что если добавить в состав воздушного фильтра немного масла, то очистка будет происходить более тщательно, а количество грязи, горой лежащей в корпусе самого фильтра, значительно сократится, упростив последующую замену. Более того, в качестве примера обычно приводят ЗИЛок, в корпус воздушного фильтра которого заливалось не менее литра моторного масла. Еще один довод — так называемые «фильтры нулевого сопротивления», которые часто используются на спортивных машинах и мототехнике. Их также следует обрабатывать специальным маслом.

Соединив оба вышеописанных примеры, получаем ситуацию: автовладелец покупает новый «воздушник», пропитывает его моторным маслом и ждет от своего автомобиля взрывной динамики. По замыслу, такая операция должна превращать «Москвич» в Ferrari. Увы, происходит все ровным счетом наоборот: машина начинает троить, глохнуть и перестает ехать совсем.