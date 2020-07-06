Новый участок М4 «Дон»: до Черного моря стало на 8 часов ближе

Государственная компания «Автодор» открыла новый платный участок трассы М4 «Дон», который избавил отдыхающих от необходимости терять до 8 часов в «главной пробке страны» в селе Лосево Воронежской области. На торжественной церемонии, посвященной долгожданному запуску движения, присутствовали представители «Автодора», министр транспорта РФ Евгений Дитрих, местные власти, а также главный гаишник страны Михаил Черников.
Любопытно, что дорога открылась на полгода раньше, чем планировалось. Очень вовремя — ведь именно сейчас стартовал сезон отпусков.
Длина обхода села Лосево и города Павловск — 85,17 километра. Контроль за ситуацией на дороге идет посредством автоматизированной системы управления, включающей в себя 105 видеокамер.
В случае необходимости водители могут рассчитывать на оперативную помощь аварийных комиссаров — они прибывают на место происшествия в течение семи-десяти минут. А более подробно о новом участке — в нашем видеосюжете.
– Все отлично, да вот только стоимость проезда сильно завышена, — возмущаются в социальных сетях автомобилисты. У водителей легкового транспорта просят от 160 до 220 рублей в зависимости от дня и наличия транспондера…
Но разве не стоит этих денег возможность объехать многокилометровую пробку и прохватить по свежей трассе на скорости в 150 км/ч? Да, в обозримом будущем «максималку» могут поднять до этого уровня.