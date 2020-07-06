Новый участок М4 «Дон»: до Черного моря стало на 8 часов ближе

Государственная компания «Автодор» открыла новый платный участок трассы М4 «Дон», который избавил отдыхающих от необходимости терять до 8 часов в «главной пробке страны» в селе Лосево Воронежской области. На торжественной церемонии, посвященной долгожданному запуску движения, присутствовали представители «Автодора», министр транспорта РФ Евгений Дитрих, местные власти, а также главный гаишник страны Михаил Черников.

Любопытно, что дорога открылась на полгода раньше, чем планировалось. Очень вовремя — ведь именно сейчас стартовал сезон отпусков.