Выбираем новое лобовое стекло: мелкие нюансы и большие сложности

Для начала напомним, что срок службы лобового стекла зависит не только от качества работ по установке, но и от соблюдения всех технологических процессов при его изготовлении. Поэтому, покупая дешевое стекло, может получиться так, что даже при его самой качественной «инсталляции» срок службы «визора» будет заметно меньше. Да, скупой заплатит дважды.
Конечно же, лучше всего поставить «родное» стекло (так называемое OEM), которое выпускают под брендом автопроизводителя. Так при продаже машины иной покупатель может и не догадаться, что деталь меняли. Но стоят оригинальные стекла сейчас дорого, а некоторые и вовсе недостать. Так что придется разбираться в вопросе и искать аналог.
Все современные стекла делают по технологии триплекс, и маркируются аббревиатурой WL. Каленое стекло с литерой T — пережиток прошлого, хотя такое еще можно встретить на авторынках для самых дешевых машин. Предположим, что в будущем они появятся и для более дорогих моделей, ведь дефицит запчастей может увеличиваться. Тем не менее, покупать подобные изделия мы категорически не рекомендуем, ведь их легко пробить даже мелким камнем. А это уже создает угрозу здоровью водителя и пассажиров.
Выбирая автостекло, изучите маркировку, которая размещена в углу. Там обязательно должен быть указан изготовитель, знаки омологации и дата производства. У низкосортных подделок такой маркировки нет или на ней присутствуют ошибки.
Дальше — осмотр с пристрастием. У слишком дешевых стекол можно заметить неровные края, какие-либо геометрические искажения. А если размер стекла больше, чем 5 мм, то от покупки точно надо отказываться. С его установкой могут возникнуть проблемы.
Обратите внимание и на шелкографию (трафаретную печать по краям). На дешевых стеклах ее меняют зелеными или синими полосами, либо наносят халтурно. У серьезных производителей подобного не встретить.
Важно помнить и о том, что все добросовестные производители снабжают свой товар сертификатом качества, а подлинность изделия подтверждают еще и голографической наклейкой с названием компании, номером партии, серии и прочими данными.
Что касается китайских компаний, то они уже научились выпускать неплохие стекла, но у некоторых возникают проблемы с химическим составом при их производстве. Это значит, что на поверхности стекла быстрее появляются царапины и потертости. Так что, выбирая продукцию Made in China, придется ставить мягкие «дворники», дабы царапин было меньше.
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