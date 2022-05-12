Выбираем новое лобовое стекло: мелкие нюансы и большие сложности

Для начала напомним, что срок службы лобового стекла зависит не только от качества работ по установке, но и от соблюдения всех технологических процессов при его изготовлении. Поэтому, покупая дешевое стекло, может получиться так, что даже при его самой качественной «инсталляции» срок службы «визора» будет заметно меньше. Да, скупой заплатит дважды.

Конечно же, лучше всего поставить «родное» стекло (так называемое OEM), которое выпускают под брендом автопроизводителя. Так при продаже машины иной покупатель может и не догадаться, что деталь меняли. Но стоят оригинальные стекла сейчас дорого, а некоторые и вовсе недостать. Так что придется разбираться в вопросе и искать аналог.

Все современные стекла делают по технологии триплекс, и маркируются аббревиатурой WL. Каленое стекло с литерой T — пережиток прошлого, хотя такое еще можно встретить на авторынках для самых дешевых машин. Предположим, что в будущем они появятся и для более дорогих моделей, ведь дефицит запчастей может увеличиваться. Тем не менее, покупать подобные изделия мы категорически не рекомендуем, ведь их легко пробить даже мелким камнем. А это уже создает угрозу здоровью водителя и пассажиров.