Новейшие технологии не помогут: массовая 3D-печать автозапчастей — это утопия

Печать — операция дорогая: минимальная цена на одну деталь стартует от 5000 рублей. Все зависит от материала и размера изделия. Обычно такие деньги берут за небольшую запчасть из пластика или силикона.

Теперь поясним, из чего складывается стоимость. Для печати детали из так называемого ABS-пластика нужен 3D-принтер с ABS-нитью. Это довольно дорогое устройство. Но перед началом работы необходим исходник, то есть то, что хотите напечатать. Например, декоративный воздухозабрник бампера, расколовшийся в аварии.

Сначала мастера отсканируют деталь и переведут ее в полноценную 3D-модель. Затем последнюю доработают, ведь деталь сломана, а нужна целая. Только после этого можно приступать к печати. Потом полученную деталь обрабатывают, если нужно — красят и вручают заказчику. Самое простое — напечатать таким образом пластиковые колпачки на колеса. Это сделает автомобиль привлекательнее внешне, и придаст налет эксклюзивности.

Есть смысл печатать и какую-нибудь редкую мелкую деталь. Вроде крепления резинового уплотнителя двери. В некоторых машинах у этих пластиковых держателей часто ломаются фиксирующие лепестки. Найти на разборках подобный крепеж сложно, поэтому выручает только 3D-печать. Можно напечатать и отдельные элементы для блок-фары. Поскольку оптика сейчас недешева, восстановление фары будет экономически целесообразно.