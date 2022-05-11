Новейшие технологии не помогут: массовая 3D-печать автозапчастей — это утопия

Печать — операция дорогая: минимальная цена на одну деталь стартует от 5000 рублей. Все зависит от материала и размера изделия. Обычно такие деньги берут за небольшую запчасть из пластика или силикона.
Теперь поясним, из чего складывается стоимость. Для печати детали из так называемого ABS-пластика нужен 3D-принтер с ABS-нитью. Это довольно дорогое устройство. Но перед началом работы необходим исходник, то есть то, что хотите напечатать. Например, декоративный воздухозабрник бампера, расколовшийся в аварии.
Сначала мастера отсканируют деталь и переведут ее в полноценную 3D-модель. Затем последнюю доработают, ведь деталь сломана, а нужна целая. Только после этого можно приступать к печати. Потом полученную деталь обрабатывают, если нужно — красят и вручают заказчику. Самое простое — напечатать таким образом пластиковые колпачки на колеса. Это сделает автомобиль привлекательнее внешне, и придаст налет эксклюзивности.
Есть смысл печатать и какую-нибудь редкую мелкую деталь. Вроде крепления резинового уплотнителя двери. В некоторых машинах у этих пластиковых держателей часто ломаются фиксирующие лепестки. Найти на разборках подобный крепеж сложно, поэтому выручает только 3D-печать. Можно напечатать и отдельные элементы для блок-фары. Поскольку оптика сейчас недешева, восстановление фары будет экономически целесообразно.
А вот с крупными деталями сложнее. Скажем, сделать автомобильный бампер просто так не выйдет. Его придется печатать по частям, потому как таких крупных 3D-принтеров нет. Затем обрабатывать, чтобы части идеально соприкасались друг с другом. Кроме того, материал нужно дополнительно армировать, так как пластик довольно хрупкий.
Не забываем про время и деньги. Так, заводской бампер весит примерно 10 кг, и чтобы его напечатать потребуется около 20 кг пластика. Печататься все это будет месяца 4 без перерыва, так что затраты на электричество получатся немалые. Потом, как мы уже писали, склейка, подгонка, покраска, установка. Цена получится космической, подъемной для владельца очень дорогой и редкой машины, скажем, спорткара Ferrari.
Идем дальше. Сейчас появились технологии, с помощью которых можно печатать не только пластиковые детали, но даже металлические, из алюминия, нержавейки, титана и так далее. Такая технология берет свое начало еще с обычного спекания материалов, которое применяли в порошковой металлургии. Но сейчас она стала более совершенной.
Здесь самое главное — современный 3D-принтер для печати металлом. Он и позволяет подобрать индивидуальную конфигурацию для печати конкретным металлическим порошком. А этот порошок плавится лазером.
Однако надо помнить, что жесткость напечатанной детали ниже, чем у литой. Поэтому не рекомендуем использовать такие запчасти, скажем, в двигателе или подвеске. Например, не получиться целиком напечатать коленчатый вал. Это очень большая деталь, значит, ее надо делать по частям. А соединение этих частей повлечет ошибки, да и отбалансировать такой коленвал будет сложно. Если рискнуть и установить его в мотор, то никто не даст гарантию, сколько вообще проживет запчасть и как будет работать двигатель. От высокой температуры она, скорее всего, просто развалится и силовой агрегат умрет.
Замена роликов механизма ГРМ на напечатанные, также может закончиться их разрушением. Тогда капремонт гарантирован. Что касается ходовой части, то здесь, опять же, не удастся сделать крупный рычаг подвески из единого куска металла. А если делать его частями, то он просто не выдержит удара и расколется.
То есть, повторимся, 3D-печать подойдет для изготовления элементов крепления, скажем, бампера, либо декоративных элементов салона. Поэтому не стоит слепо доверять новым технологиям. Для начала прикиньте стоимость ремонта. Возможно, выгоднее заказать детали и ждать три-четыре недели, нежели платить солидные деньги за их изготовление методом 3D-печати.
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