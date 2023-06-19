Для каких автомобилей сильно подорожали запчасти в России

По информации Российского союза автостраховщиков (РСА), цены на автокомпоненты для машин премиального сегмента увеличились в среднем на 12—14%. Больше всего подорожание коснулось продукции для немецких Mercedes-Benz, британских Jaguar и Land Rover, японских Lexus и Infiniti.

Впрочем, в сегменте недорогих автомобилей прайсы тоже заметно изменились и отнюдь не в сторону удешевления. Как уже было сказано, средняя стоимость в масс-маркете поднялась на 0,9%. А вот для бюджетных машин запчасти — наоборот — стали доступнее. Так, детали на LADA, Kia, Renault, Hyundai и некоторые модели Volkswagen упали в цене на 3—7%.

Что касается авто китайских марок, то комплектующие для них по-прежнему в дефиците. Чем это обернется для владельцев «поднебесных» иномарок портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал.