Золотой ключик: во сколько сегодня обойдется потерянный брелок от Mercedes-Benz

Сильней всего санкции ударили по владельцам и поклонникам европейских премиальных автобрендов. Купить обновку можно, но цена поразит самых закаленных бойцов. Даже содержание вполне еще живой, современной и неизношенной машины обойдется «в копеечку», а уж если дойдет до сложных операций — пиши пропало. И одной из таковых вне всяких сомнений является восстановление потерянного ключа. А подробности — на портале «АвтоВзгляд».

«Мерседес» в России популярен, и меньше машин с трехлучевой звездой на капоте — несмотря на исход, брошенный завод и захлопнутую импортером дверь — не становится. Автомобили везут из Европы, из Китая, причем сами же европейцы очень расстраиваются, ведь новые, только-только представленные премьеры оказываются в России всего через две-три недели. Деньги решают любой вопрос: имея нужную сумму, можно и машину купить, и любую запчасть найти.

Но одна проблема раньше была практически неподъемной: если обладатель автомобиля Mercedes-Benz терял ключ, то ему приходилось соглашаться на сложнейшие процедуры и дорогостоящие операции. Доходило до покупки «битков», с которых снимали блок управления с привязанными ключами и переставляли на клиентскую машину.

Мы уже рассказывали об особенностях системы FBS, которая открывает путь к сердцу настоящего «Мерседеса». Но напомним вкратце: FBS3 означает, что ключ сделает любой, у кого есть доступ к знаменитой китайской барахолке, FBS4 — ключ не сделает никто, нужен официальный доступ к немецким серверам. То есть последнее не под силу даже дилерам — только если обходными путями.

Фото: globallookpress.com

Однако мы живем в России, где строгость ограничения лишь стимулирует нейроны в мозге, заставляя находить самые неправдоподобные, но рабочие схемы. Научились у нас восстанавливать и «мерседесовские» ключи. Причем 2790 Печальный личный опыт: ремонт немецкой машины, попавшей в ДТП, сегодня разорит Да к тому же надолго оставит без колес не клонировать, не подвязывать, а делать полноценные новые. Как в лучшие годы.

Да, теперь российский обладатель «Мерса», потерявший по усталости или рассеянности ключ, может получить желанную «рыбку» FBS4: новую, рабочую, оригинальную. Никакой китайской поделки, сложносплетенной схемы и прочих «изгибов судьбы» — повторимся, новый полноценный ключ. Другой вопрос — какой ценой.

Во-первых, изготовление брелока займет не менее полутора, а если быть до конца откровенным, то двух месяцев. Во-вторых, его стоимость: она составит 5000 американских долларов по курсу обменника, плюс небольшая доплата сверху на возможные колебания национальной валюты. Итого получаем: 60 дней ожидания и 550 000 рублей. Вот точная цена рассеянности.