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При покупке каких автозапчастей проще всего нарваться на опасную подделку

Эксперт Маковей назвал автозапчасти, которые опаснее всего покупать

На российском рынке автозапчастей сейчас царит своего рода беспредел. После ухода некоторых западных и азиатских компаний-поставщиков его заполонили «дистрибьюторы» комплектующих и расходников неизвестного происхождения и сомнительного качества. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает о наиболее подделываемых на сегодняшний день запчастях для машин российских автовладельцев.

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Автор
Максим Строкер

Изображение При покупке каких автозапчастей проще всего нарваться на опасную подделку

Специалисты утверждают, что сейчас в России нет никаких особых проблем с автомобильными запчастями. Первый шок от ухода с нашего рынка крупнейших мировых гигантов этой отрасли давным давно прошел. Возникший было в 2022 году дефицит автокомпонентов для ремонта и обслуживания автомобилей в нашей стране довольно быстро «сдулся». Вызванный им скачок цен на запчасти также уже отыгран «вниз».

Да, доставку некоторых деталей сейчас приходится ждать иной раз по несколько месяцев из-за усложненной логистики. А при ремонте китайских машин обнаруживаются тотальные «косяки» в каталогах автобрендов Поднебесной. Однако в целом на российском рынке автозапчастей ситуация вполне спокойная. Если бы не вал подделок, захлестнувший его!

Мы имеем дело с фактически никем не контролируемым ввозом и дальнейшей реализацией в России как всевозможных подделок под известные лэйблы, так и продукции никому не известных поставщиков. Львиная доля этого «добра» едет к нам преимущественно из Китая. К каким неприятностям может привести использование для ремонта собственной машины поддельной или ноунэйм-детали рассказывать, полагаю, бессмысленно: и так все понятно. Ситуация на российском рынке запчастей и комплектующих настолько серьезная, что отечественный Минпромторг планирует распространить обязательную маркировку и на них тоже.

Фото globallookpress.com
Фото globallookpress.com

Ну а до той поры рядовой российский автомобилист будет вынужден с большой опаской подходить к покупке деталей и «расходников» для ремонта и ТО своей машины. Чтобы хоть немного облегчить решение этой задачи, руководитель сети мультибрендовых автосервисов Caready Михаил Маковей рассказал порталу «АвтоВзгляд», какие запчасти подделывают чаще, а какие реже:

— На рынке автосервисов чаще всего можно столкнуться с контрафактными моторными маслами — как оригинальных, так и наиболее известных иностранных производителей (преимущественная фасовка — канистры). Активно подделывают оригинальные и аналогичные им ЗЧ для ТО: фильтры, свечи зажигания, электронные компоненты.

Не менее популярны у поставщиков подделок компоненты тормозной системы и подвески — тоже замаскированные под «оригинал» и известные европейские и азиатские бренды, — говорит наш эксперт. — Вообще же чаще подделывают категории товаров, пользующиеся высоким спросом на рынке и которые можно выпускать в рамках несложного мелкосерийного производства. Высокотехнологичные компоненты (электронные блоки управления, оптика, кузовные детали, детали двигателей) подделывают в гораздо меньшей степени — они достаточно сложны в изготовлении.

Напомню, что контрафактные детали отличает низкий эксплуатационный ресурс и высокая доля откровенного брака в партиях. Порой их даже не получается установить на машину в принципе — из-за несоответствия заданным геометрическим размерам, — завершает наш экскурс в мир подделок г-н Маковей.

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