При покупке каких автозапчастей проще всего нарваться на опасную подделку

На российском рынке автозапчастей сейчас царит своего рода беспредел. После ухода некоторых западных и азиатских компаний-поставщиков его заполонили «дистрибьюторы» комплектующих и расходников неизвестного происхождения и сомнительного качества. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает о наиболее подделываемых на сегодняшний день запчастях для машин российских автовладельцев.

Специалисты утверждают, что сейчас в России нет никаких особых проблем с автомобильными запчастями. Первый шок от ухода с нашего рынка крупнейших мировых гигантов этой отрасли давным давно прошел. Возникший было в 2022 году дефицит автокомпонентов для ремонта и обслуживания автомобилей в нашей стране довольно быстро «сдулся». Вызванный им скачок цен на запчасти также уже отыгран «вниз».

Да, доставку некоторых деталей сейчас приходится ждать иной раз по несколько месяцев из-за усложненной логистики. А при ремонте китайских машин обнаруживаются тотальные «косяки» в каталогах автобрендов Поднебесной. Однако в целом на российском рынке автозапчастей ситуация вполне спокойная. Если бы не вал подделок, захлестнувший его!

Мы имеем дело с фактически никем не контролируемым ввозом и дальнейшей реализацией в России как всевозможных подделок под известные лэйблы, так и продукции никому не известных поставщиков. Львиная доля этого «добра» едет к нам преимущественно из Китая. К каким неприятностям может привести использование для ремонта собственной машины поддельной или ноунэйм-детали рассказывать, полагаю, бессмысленно: и так все понятно. Ситуация на российском рынке запчастей и комплектующих настолько серьезная, что отечественный Минпромторг планирует распространить обязательную маркировку и на них тоже.

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Ну а до той поры рядовой российский автомобилист будет вынужден с большой опаской подходить к покупке деталей и «расходников» для ремонта и ТО своей машины. Чтобы хоть немного облегчить решение этой задачи, руководитель сети мультибрендовых автосервисов Caready Михаил Маковей рассказал порталу «АвтоВзгляд», какие запчасти подделывают чаще, а какие реже:

— На рынке автосервисов чаще всего можно столкнуться с контрафактными моторными маслами — как оригинальных, так и наиболее известных иностранных производителей (преимущественная фасовка — канистры). Активно подделывают оригинальные и аналогичные им ЗЧ для ТО: фильтры, свечи зажигания, электронные компоненты.

Не менее популярны у поставщиков подделок компоненты тормозной системы и подвески — тоже замаскированные под «оригинал» и известные европейские и азиатские бренды, — говорит наш эксперт. — Вообще же чаще подделывают категории товаров, пользующиеся высоким спросом на рынке и которые можно выпускать в рамках несложного мелкосерийного производства. Высокотехнологичные компоненты (электронные блоки управления, оптика, кузовные детали, детали двигателей) подделывают в гораздо меньшей степени — они достаточно сложны в изготовлении.

Напомню, что контрафактные детали отличает низкий эксплуатационный ресурс и высокая доля откровенного брака в партиях. Порой их даже не получается установить на машину в принципе — из-за несоответствия заданным геометрическим размерам, — завершает наш экскурс в мир подделок г-н Маковей.