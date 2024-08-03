Опять дефицит: эксперты снова прогнозируют кризис моторных масел в России

Кризис автомобильной отрасли России в 2022 году особенно сильно ударил по моторному маслу: привычные бренды быстро исчезли из продажи, а их место заняла подделка. Ситуация обострилась настолько, что вмешиваться пришлось премьер-министру Михаилу Мишустину, после реакции которого дела пошли в гору: появились и качественные аналоги, и новые марки, и, пусть и частично, хорошо знакомые. Однако счастье длилось недолго. С подробностями — портал «АвтоВзгляд».

Целый год сегмент моторных масел радовал исключительно положительными новостями: новые бренды активно врывались на богатый и щедрый российский рынок, а безвременно ушедшие аккуратно и тихо заползали обратно, «прикрывая срам» отечественными дистрибьюторами и размытыми формулировками. Выставки и ярмарки пестрели стендами, на которых периодически угадывались хорошо знакомые имена, да и новые товарные знаки на пробу оказывались вполне актуальными.

Россиянам показалось, что запасы можно уже и не делать. Мол, дефицит побежден. Показалось. Перекрестившись по традиции, предстояло ответить на вопросы «какой ценой» и «надолго ли». И ответы на них, увы, оказались неутешительны.

Фото: freepik.com

Технический специалист СТО «Хонда Ровер Мини на Профсоюзной» Максим Затимов рассказал порталу «АвтоВзгляд», что с моторными мослами на отечественном рынке прямо сейчас дела обстоят не слишком хорошо, а перспективы на данный момент негативные:

«По маслам ситуация тяжелая. Раньше всегда пользовались исключительно Mobil, покупали бочками и лили во все машины. В свои — в том числе. Нареканий не было, но появилось очень много подделок. Потом, когда пошел турецкий Mobil, проблема сама собой исчезла: продукт показал себя очень хорошо, высокое стабильное качество, нужные характеристики, никаких проблем и нареканий. Но последняя закупка насторожила: очень кривые упаковки, плохая «запечатка», канистры текут, по цвету отличается сильно — темнее. Это якобы турецкий Mobil, но по ощущениям уже подмосковный, мытищинский «Мобил».

Раньше у Mobil был официальный дистрибьютор, с которым мы долгие годы работали, но вот уже как несколько месяцев от него ни слуху, ни духу. Сначала нам обещали, что масло 5W-40 вот-вот придет, а 5W-30 уже есть в наличии, но по факту — тишина. Хотели заказать бочку на 208 литров, сделали запрос, но так и не получили на него никакого ответа.

Фото: freepik.com

Еще в 2022 году, когда все уходили, мы для себя выбрали средний ценовой, но вполне добротный вариант — Repsol. Сейчас бочки тоже из продажи исчезли, но пока есть масло в пластиковых канистрах — на нем да на запасах и держимся. Проблемы начались только три месяца назад: на складах, и на нашем в том числе, еще кое-что осталось. Если и Repsol исчезнет — придется придумывать что-то новое, искать, а потом тестировать: пока на своих машинах не обкатаем — клиентам заливать не будем.

Коллеги упоминали, что вроде как есть возможность закупать Idemitsu, знаменитое японское масло, но и у него очень много подделок. Раньше-то официалы активно приезжали, предлагали варианты сотрудничества, но за последние 3-4 месяца не слышно и не видно вообще никого. И на связь не выходят, хотя обычно регулярно созванивались. Такая вот история с маслом. Настораживает", — подытожил эксперт.

Хочется отметить, что многие мастерские и СТО не горят желанием переходить на отечественные масла, а все еще пытаются отыскать приемлемый импортный вариант, который даст возможность подержанным мотором дольше проходить в условиях тотального дефицита запасных частей. Однако высока вероятность, что количество стоящих, себя зарекомендовавших производителей моторных масел на российском рынке будет и дальше сокращаться.