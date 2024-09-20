В России стало остро не хватать запчастей для ремонта иномарок

Представители станций техобслуживания (СТО) заявили, что больше всего сейчас не достает кузовных элементов, деталей для моторов люксовых автомобилей, трансмиссий и электроники. В итоге россияне вынуждены покупать неоригинальные детали, что может привести к поломке транспортного средства.

Это связано с ростом продаж машин на «вторичке»

О дефиците запчастей для иномарок заявили в нескольких сетях СТО, сообщают «Известия». Доступ к необходимым комплектующим затрудняют проблемы с логистикой. Причина в антироссийских санкциях, препятствующих поставкам необходимого в нашу страну из США и Европы. В результате сроки доставки деталей из-за рубежа растут, а их стоимость приходится существенно завышать.

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», средний возраст автомобилей с пробегом в России сейчас составляет 15,2 года, этот рынок стремительно растет. Последний месяц лета стал рекордным по объему продаж таких машин. В августе россияне приобрели 560 тыс. подержанных легковушек. За пять месяцев текущего года их реализация выросла в 3,8 раза по сравнению с аналогичным периодом.

Напомним, что ранее портал «АвтоВзгляд» писал, какие автомобильные запчасти лучше всего покупать на разборке. Если уметь выбирать, на подержанных деталях можно существенно сэкономить.