Эксперты рассказали, можно ли вернуть неисправное подержанное авто продавцу

В каких случаях и в какие сроки можно вернуть потраченные средства при покупке подержанного автомобиля, оказавшегося неисправным? Есть ли шанс разрешить эту ситуацию в досудебном порядке? А если через суд? Портал «АвтоВзгляд» получил ответы на эти вопросы.

— Вернуть б/у авто в связи с его неисправностью можно, — отмечает профессиональный автоподборщик Игорь Шагапов. — Но только при наличии дополнительного соглашения, а также в случае, если в акте приема-передачи ТС были указаны некие конкретные параметры, которым она на самом деле не соответствует. Тогда сделку можно опротестовать и вернуть авто прежнему хозяину, будь то физическое лицо или автосалон. Доказать же, что с продавцом каким-то образом оговаривалось техническое состояние машины практически невозможно, если это не оформлено документально...

Очень важно при этом, чтобы договор купли-продажи был заключен непосредственно с реализатором. Автосалон, перекуп, собственник — не имеет значения.

— Многие, особенно «перекупы», любят такую схему, как «договор на договор», либо просто вписывают вас в договор от собственника, по которому они покупали автомобиль. А это препятствует возврату авто через суд, если таковой понадобится, — предупреждает эксперт.

— Ключевой фактор, позволяющий рассчитывать на успешный возврат авто продавцу, это существенный недостаток товара, — указывает юрист Юрий Митин. — То есть неисправность, которая делает невозможной или существенно затрудняет нормальную эксплуатацию. Например — проблемы с двигателем, коробкой передач, тормозной системой, нарушение геометрии кузова, а также неисправности, не указанные продавцом, но значительно влияющие на безопасность или потребительские свойства автомобиля.

Фото globallookpress.com

Cпециалист юридической фирмы «Ялилов и Партнеры» Амир Хасанов уточняет: ст. 12 Закона РФ «О защите прав потребителей» предусматривает, что, если потребителю не предоставлена возможность при заключении договора незамедлительно получить информацию о товаре, он вправе потребовать от продавца возмещения убытков, причиненных необоснованным уклонением от заключения договора, а если договор заключен, в разумный срок отказаться от его исполнения и потребовать возврата уплаченной за товар суммы и возмещения прочих возникших из-за сделки убытков.

При выявлении существенного недостатка ТС первым делом нужно обратиться к продавцу с претензией, указывает Митин. В ней необходимо четко обозначить обнаруженную неисправность, охарактеризовать ее, дополнив требованием об отмене сделки (т. е. возврате денежных средств в обмен на автомобиль) или его замене на аналогичный.

— Сроки для предъявления претензий продавцу могут различаться в зависимости от обстоятельств, — замечает начальник автопарка ГК «Семья» Павел Филимонов. — Если автомобиль продавался с гарантией (например, от автосалона), то возврат при обнаружении дефектов возможен в течение срока гарантии. Если же гарантийный срок не был установлен, по общему правилу покупатель может предъявить претензии в течение двух лет.

Возврат при обнаружении существенных дефектов в течение первых 15 дней возможен в случае выявления значительных дефектов или при неоднократных неисправностях, даже если продавец предложит ремонт. Покупатель в таком случае имеет право требовать либо возврата денег, либо обмена автомобиля. После 15 дней, но в течение гарантийного срока (или двух лет) возврат возможен в случае, если ремонт длится больше 45 дней, если один и тот же дефект возникает повторно (два раза и более) или если неисправность является серьезной и требует значительных затрат на ремонт, — заключает наш эксперт.

Фото globallookpress.com

В случае отказа продавца удовлетворить требования покупателя, придется обращаться в суд, отмечает юрист Митин. И тогда уже судебная инстанция будет оценивать характер неисправности и срок ее выявления, а также принимать решение о возврате автомобиля или его замене и о возмещении понесенных покупателем расходов.

Однако лучше всего обезопасить себя до покупки подержанной машины, указывает профессиональный подборщик Шагапов.

Он советует обязательно проверять авто по всем возможным параметрам. И начинать с отчета по интересующему автомобилю, который можно заказать через специализированные ресурсы. Также желательно подключить к оценке машины квалифицированного специалиста и дополнительно — посетить автосервис, чтобы провести полную эндоскопию.

Не менее важно проверить машину на наличие запретов на регистрационные действия — залогов и прочих обстоятельств, уточняет юрист Хасанов. В случаях, когда автомобиль находится в залоге, суды оценивают совокупность всех действий покупателя при совершении сделки на предмет проявления должной разумности, осмотрительности и осторожности, которая требуется от него в обычных условиях гражданского оборота.