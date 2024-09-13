Ведро болтов: какие автомобильные запчасти лучше всего покупать на разборке

Подержанные автозапчасти и разборки, ими торгующие, становятся все более популярными: тандем цены, качества и остаточного ресурса у деталей, снятых с подержанных машин, на порядок привлекательнее, чем у новых китайских аналогов. Но, во-первых, разборка разборке рознь, а во-вторых, разборками надо еще уметь пользоваться. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

На подержанных деталях можно существенно сэкономить, если уметь выбирать

На третий год тотальных санкций и запретов, авторазборки стали основным источником запчастей для множества некогда популярнейших моделей машин в России: новые кузовные детали, сложные и дорогие узлы, вроде стартера и генератора, в оригинальном исполнении просто не найти, а там, где есть, не знают меры в вопросах ценообразования. Дорого и неподъемно.

Расходные материалы, конечно, актуальнее купить новыми, а вот разного рода «железо», оптику, узлы и агрегаты — на разборке. Вот и пошли россияне сюда, да на доски объявлений искать элементы, которые еще походят: единственная возможность эксплуатировать личный автомобиль для большинства — восстанавливаться и поддерживать тот, что уже есть.

Но вкусив все прелести ремонта подержанного автомобиля подержанными запчастями в полном объеме, многие осознали: не все то золото, что блестит. Во временя восстановительных процедур немалые средства уходят не столько на саму деталь, сколько на различный крепеж, которого вечно не хватает: а каждый болтик, каждая клипса — от 300 рублей.

Фото globallookpress.com

Дверная карта заскрипела — извольте семь новых «пистонов». Перебираем подвеску? Весь крепеж стал единым целым, из гаечных ключей поможет только «болгарка», так что все болты и гайки, винты и шурупы, а также остальные скобяные изделия придется покупать новые.

Цена вопроса зачастую соизмерима со стоимостью тех самых заменяемых деталей. Поэтому на разборках сегодня опытные автомобилисты стараются купить не только нужную «железку», но и лот, который многие пропускают: «ведро болтов».

Многие сервисы по разбору автомобилей предлагают весьма любопытный и крайне актуальный продукт: все болты с разобранной машины. Как правило, это крепеж в почти идеальном состоянии, который достаточно аккуратно снят, собран в один ящик и продается по одной цене за все.

И собираясь, например, перетряхнуть подвеску, облагородить подкапотное пространство или, что еще актуальнее, привести в порядок салон, таким предложением нужно пользоваться обязательно.