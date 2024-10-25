Стоимость автозапчастей в России подскочила на четверть

В нашей стране рекомендованные розничные цены на автозапчасти выросли на 24%. Сильнее всего это ударило по карману владельцев популярных иномарок. Ощутимо увеличилась стоимость комплектующих для «европейцев» — почти в два раза. Детали для российских авто подросли в цене на 14,5%.

Эксперты оценили ситуацию на рынке с начала года

О ситуации на рынке запчастей сообщают «Известия», ссылаясь на данные «Группы Ренессанс Страхование» (RENI). Уточняется, что комплектующие для машин, выпущенных Volkswagen Group, подорожали на 73%. В случае «корейцев» прибавка составила 24%, для «поднебесных» марок — 16%. Проще всего обстоит дело с японскими машинами, в их случае увеличение стоимости запчастей оказалось минимальным, составив 6,5%.

Если говорить о конкретных марках, наценка на детали для Skoda оказалась самой высокой. Это 78%, в случае Volkswagen и Audi — 74 и 69% соответственно. Для Hyundai придется приплюсовать 30% и 20% - для Kia. Даже компоненты для Chery из дружественного Китая обойдутся почти на четверть дороже, чем раньше.

Меньше всего стоит беспокоиться владельцам Mitsubishi, Suzuki, Land Rover и Ford. Для этих машин рост стоимости автозапчастей не смог перешагнуть трехпроцентный порог. Детали для Volvo и Subaru в России продают по прошлогодним ценам, а комплектующие для Mazda даже подешевели на 12%.

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