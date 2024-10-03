Не так страшен черт: обслуживать и ремонтировать «китайцев» в России научились

Одним из ключевых «камней преткновения», с которым сталкивается каждый, кто рассматривает к покупке китайский автомобиль, является вопрос о его содержании и обслуживании: уж слишком много недосказанности в китайском «афтермаркете». Тут и недостаток запчастей, и дискуссия о гарантийных обязательствах, и сложности с отсутствием ремонтных манулах. Иными словами, на вопрос «а что если» ответа не было. Однако мнение экспертов на этот счет сильно отличается от потребительского. Не там искали, не то нашли, оказывается! На наши вопросы дал весьма неожиданные ответы генеральный директор УК «К-Групп», партнерской сети СТО и магазинов автозапчастей «Кореана» и «Китаяна» Михаил Мартынов.

— Михаил, китайские автомобили в столь широком ассортименте появились в нашей стране всего два года назад, а теперь их 60% среди всех новых. Обслуживать и ремонтировать чудеса «поднебесного» автопрома мы в России уже умеем?

— Конечно, по большей части обслуживание и ремонт «китайцев» стали уже нормой. Но научились мы далеко не всему. Большая проблема авто из Поднебесной связана с электроникой и программным обеспечением: у большинства сервисов и даже дилеров нет программ, которые необходимы для работы с сервисным меню автомобиля.

Кроме того, в большинстве случаев блоки автомобильной электроники китайских машин запрограммированы так, чтобы работы по прошивке и т.п. производились только на специальном оборудовании. В России такого оборудования пока практически нет, даже у дилеров. Эти проблемы касаются как автомобилей на бензиновом и дизельном топливе, так и электромобилей и гибридов.

— Что говорят мастера об их устройстве и ремонтопригодности авто из КНР?

— В этом вопросе нет единого мнения: кто-то из специалистов говорит, что китайские машины хороши, кто-то — что с ними невозможно работать. Но большинство все-таки сходятся во мнении, что автомобили из Поднебесной еще долго будут иметь «детский болячки», которые появляются у все новых и новых моделей.

Фото globallookpress.com

За последние 2 года мы видим, что владельцы китайских ТС все чаще обращаются в сервисные центры. Конечно, это может быть связано с ростом их количества на рынке, но с корейскими автомобилями, когда они пришли в Россию, такого не было. Наши мастера часто отмечают проблемы с коррозией кузова, а также деталями подвески, которые не отличаются высоким качеством.

— С какими вопросами чаще всего к вам обращаются владельцы китайских авто?

— В основной массе обращения на наши СТО связаны с техническим обслуживанием и заменой расходников. Если говорить про китайские автомобили с пробегом от 100 тыс. км, то нередко к нам приезжают клиенты с деформацией и разрывом цепи ГРМ. Но массовых поломок силовых агрегатов мы в своей практике по китайским автомобилям пока не встречали.

Минувшей зимой при перепадах температур, когда оттепель сменяли морозы и наоборот, выросло число обращений, связанных с поломкой электрики, поскольку уровень герметичность соединений и разъемов на китайских машинах достаточно низкий.

Много нареканий было по электрике органов управления автомобилем. Машины, на которых вышел срок гарантии на некоторые узлы и агрегаты и которые имеют пробег 50-60 тыс. км, начали приезжать со сломанными актуаторами турбин, приборными панелями, диодными блок-фарами.

Также в морозную погоду часто обращались с проблемами блокировки электрических выезжающих ручек из-за попадания влаги и ее замерзания, заедания центральных замков, проблем с системой мультимедиа.

Отмечу также, что сегодня стоимость дилерского обслуживания «китайцев» зачастую значительно выше, чем, например, «корейцев», При этом сторонние СТО не всегда готовы брать на обслуживание китайские автомобили в силу отсутствия запасных частей.

Фото globallookpress.com

— Ремонт и содержание китайского автомобиля — сложная задача? Предстоит россиянам переучиваться?

— Задача сложная, большинству автовладельцев действительно придется привыкать и переучиваться. Это связано с тем, что достаточно часто на «китайцах» появляются проблемы, которые возникают только на «возрастных» машинах других брендов.

Здесь же такие поломки начинаются уже смолоду. Среди них, например, выход из строя различных датчиков. Также уязвимое место — подвеска, особенно при частой езде по неровным дорогам.

— Технически «китайцы» на кого больше походят? На «японцев»?

— Действительно, раньше так и было. Большинство китайских производителей копировало техническую начинку у «японцев». Особенно это касалось подвески. Сейчас эта практика встречается все реже. Наши новые восточные партнеры стали гораздо самостоятельнее, при сборке большинства автомобилей используются уже собственные наработки.

Но есть и такие гранды как Geely, которые владеют Volvo с 2010 года, и используют все их технологии по сей день. Если говорить о том, на кого больше походят современные «китайцы», скорее это смесь абсолютно разных производителей и своих собственных наработок.

— Сегодня много говорят об отсутствии мануалов по ремонту и каталогов запчастей. Правда ли, что есть такие сложности? Если да, то как вы с этим боретесь?

Фото globallookpress.com

К сожалению, это правда. Сложности есть. С мануалами на русском языке стало проще. Они появляются у дилеров примерно через полгода после запуска новой модели. На станциях технического обслуживания их также уже можно видеть. Что касается каталогов запчастей, ситуация гораздо сложнее.

Для некоторых марок каталоги для подбора деталей недоступны. Но даже если есть каталог и номер запчасти, это вовсе не значит, что деталь придет верная. На рынке до сих пор очень много аналогов продается под видом оригинала. А там вероятность неправильного вложения достаточна высока. Кроме того, существует ряд сложностей с поиском поставщиков в Китае на некоторые модели.

— В целом ситуация по запчастям? Есть, нет, нужно ждать? Если ждать, то сколько?

Как правило, у официальных дилеров всегда есть расходники для технического обслуживания: масла, фильтры, колодки и т.д. Но в случае гарантийного ремонта или ремонта вследствие ДТП возникают проблемы. Часть запчастей присутствует в наличие, часть необходимо ждать с центральных складов, но большая часть приивозится непосредственно из Китая.

В этом случае сроки поступления товара клиента могут составлять от 1 до 3 месяцев. И это мы говорим только о тех моделях, что официально поступают на российский рынок. Для моделей, чьи дилеры не представлены в России, ситуация гораздо сложнее. Детали для кузовного ремонта практически полностью отсутствуют или есть неоригинальные запчасти. Сроки же поставки комплектующих из Китая для таких автомобилей иногда сильно затягиваются, при этом стоимость может быть достаточно высокой.

Фото globallookpress.com

— Такова ситуация в целом для «китая» или у всех производителей по-разному?

— У таких брендов, как Haval и Chery уже много лет есть центральные склады хранения запчастей на территории РФ. У Geely, помимо складов на территории РФ, есть склады на территории Республики Беларусь. Поэтому у этих производителей ситуация с наличием запчастей и скоростью их доставки намного лучше, чем у многих производителей автомобилей из Поднебесной.

— У кого из китайских автопроизводителей больше всего «специфики»?

— Специфика у всех своя. На самом деле каждый автомобиль ездит и ломается по-разному. У всех есть свои слабые места — и у «корейцев», и у «французов», и даже у «немцев». Но у производителей гибридов и электромобилей специфики в запчастях, обслуживании и ремонте намного больше, чем у производителей автомобилей с традиционными бензиновыми двигателями. Такие авто для нашего рынка являются новинкой и еще не сформировалось понимание, какие запчасти необходимо поддерживать в наличии даже для регулярного технического обслуживания.

Например, у нас был запрос от клиента на инвертор для автомобиля Voyah Free, который не смогли найти у официального дилера в РФ и под заказ в Китае. Мы наблюдаем аналогичные проблемы с такими марками автомобилей, как Voyah, Zeekr, LiXiang, Avatr, Evolute и SkyWell.

— Владельцев корейских, японских и других автомобилей спасают авторазборки. У китайских уже появились? Пользуетесь?

Фото globallookpress.com

— Да, разборки для «китайцев» есть, и ими успешно пользуются владельцы китайского автопрома. При этом тут в наличии имеются не только запчасти разобранных автомобилей с российского рынка, но и импортированные комплектующие с ТС, произведенных в самом Китае. Отмечу, что в КНР много тестовых автомобилей каждой модели, которые впоследствии реализуются посредством разборки на запчасти.

Данное направление автобизнеса набирает популярность в РФ, и все большее количество компаний начинают поставлять б/у запчасти непосредственно из Китая.

— Китайские машины массово ругают за низкий, в прямом и переносном смысле, уровень масел и других технических жидкостей (сомнительное качество, да еще и не доливают на заводе). Что скажете об этом?

— Действительно, ранее существовала проблема недолива масел в коробках передач у брендов Chery и JAC. Но производители достаточно быстро среагировали и исправили ситуацию. Китайские компании, производящие и поставляющие автомобили в Россию, как правило, используют масла, изготовленные на территории нашей страны, нашими же нефтяными гигантами. По аналогичной схеме ранее работали и другие автомобильные марки из Европы, Кореи и Японии.

Поэтому сомневаться в качестве ГСМ бессмысленно. Здесь, скорее, нужно ругать не китайские автомобили, а дилеров, которые должны осуществлять предпродажную подготовку каждой машины: проверять уровни технических жидкостей, механику, силовые агрегаты и т.д., прежде чем передать авто конечному покупателю. К сожалению, сегодня дилеры делают это избирательно, например, только для конкретных моделей.

— Китайские коробки передач настолько страшны, насколько их малюют, или это выдумки? Сталкивались ли уже с ремонтами этого узла?

Фото портала АвтоВзгляд.

— На текущий момент нельзя говорить о том, что проблема с поломкой коробки передач на «китайцах» носит массовый характер, скорее это касается ряда брендов. Чаще отмечается выход из строя вариаторных коробок. Среди «лидеров» по этой проблеме модельный ряд брендов JAC и Kaiyi.

Но необходимо отдать должное дилерам, которые в случае возникновения неисправностей, меняют вариаторы по гарантии. Также многие владельцы автомобилей Changan при длительном движении в пробке сталкиваются с тем, что роботизированная КП выдает ошибку перегрева или может уходить в аварийный режим.

— Тонкий металл и низкое качество сборки с последующими последствиями для безопасности — общие черты всех китайских авто? Или есть исключение из правила?

— К сожалению, качество металла и сборки — еще одна слабость китайских автомобилей. На мой взгляд, их владельцам необходимо в обязательном порядке проводить качественную антикоррозийную обработку. И я бы рекомендовал это делать не у дилеров. Мы в своей работе часто сталкивались с тем, что предложенная дилером обработка была выполнена, мягко говоря, поверхностно.

— Электроника — сильная черта китайских автомобилей?

Фото globallookpress.com

— Нет, как раз наоборот — одна из главных их «болячек». Проблемы возникают в основном в осенне-зимний период и связаны с низкими температурами. Как правило, из строя выходят различные датчики, ABS, отказывают вариаторы. Например, у автомобилей марки Dongfeng достаточно часто выходят из строя кислородные датчики, при том, что гарантия на электрику у бренда ограничена 20-30 тыс. км. Автомобили JAC часто страдают от поломки блока ABS.

— Японцев ругают за качество ЛКП. А что с маляркой у китайцев?

— Качество лакокрасочного покрытия во многом зависит от толщины нанесения, и китайских производителей действительно ругали за слишком тонкое покрытие. Сегодня же ситуация несколько изменилась, особенно если говорить о представителях так называемой большой тройки: Geely, Chery и Haval. По нашим оценкам, претензий к ЛКП становится все меньше.

— Китайский автомобиль 2022 и 2024 года выпуска. Разница чувствуется?

— Конечно! Китайские производители, официально поставляющие машины на российский рынок, достаточно быстро реагируют на «болячки» и модернизируют конструкцию.

— До корейцев китайцы доросли?

— Если рассматривать опции автомобиля, то «китайцы» уже обогнали представителей корейского автопрома, представленного на российском рынке. Что касается качества «поднебесных» автомобилей, в том числе деталей отделки салона, то, безусловно, оно отстает от «корейцев». Даже у автомобилей большой китайской тройки в России еще есть «детские болячки», давно устраненные у корейских автомобилей (или хорошо известно, как их лечить).

Фото globallookpress.com

— Три лучших китайских автомобиля?

— Один из лидеров рынка — автомобиль Geely Tugella. По оценкам специалистов наших СТО, этот автомобиль ведет себя надежно в течение продолжительного времени эксплуатации. Среди небольших изъянов модели можно выделить проблему с работой люка: слетают адаптации. Также среди зарекомендовавших себя моделей можно выделить Exeed VX. Качественная машина, но необоснованно очень дорогая. Седан Omoda S5 был представлен на российском рынке относительно недавно, но за это время продемонстрировал свои положительные характеристики в части экономичности и комфортабельности.

— Как эксперт, дайте совет читателям портала «АвтоВзгляд»: как правильно выбрать китайский автомобиль?

— За последние годы многие люди привыкли менять автомобиль через 2-3 года после покупки на, как правило, ТС той же марки. Сегодня же они стоят перед выбором: купить китайский или отечественный автомобиль, или продолжать ездить на своей ранее купленной машине других брендов.

По словам многих потребителей, китайские автомобили в течение первых 2-3 лет (с учетом пробега до 30 тыс. км) вполне устраивают их по качеству. Но когда у владельцев «китайцев» начинает что-то ломаться при пробеге 30-40 тыс. км, что никогда не выходило из строя на машинах других брендов, начинают возникать вопросы.

При покупке китайского автомобиля на длительный срок (скажем, от 5 лет), важно понимать, что владельцу, возможно, придется вложить немалые деньги в его ремонт и сервисное обслуживание. Кроме того, «китайцы» с каждым годом эксплуатации значительно теряют в цене от своей начальной рыночной стоимости.

Совет прост — выбирать то, что нравится, и то, что устраивает с финансовой точки зрения, в том числе важно посчитать стоимость обслуживания автомобиля в перспективе 2-3 лет. Альтернатив, к сожалению, на рынке не так много. Но среди «китайцев» есть достойные варианты.

Фото globallookpress.com

— Судя по статистике, наиболее популярны у россиян Haval и Chery. Поддерживаете такой выбор?

— Я бы добавил к ним третий бренд — Geely. Ее автомобили — с понятным качеством, приличной гарантией. С 2010 года «Джили» выпускает ТС на базе всех наработок Volvo, что, как минимум, гарантирует их надежность. Кроме того, фирма устанавливает на свои авто классические «автоматы» и роботизированные коробки передач. Оба вида КП достаточно надежны, и о их массовых дефектах ничего не известно.

Chery присутствует в РФ более 18 лет. За это время «детские болячки» в авто бренда практически полностью устранены. На моделях «Чери» устанавливаются «мокрые» и «сухие» виды роботизированных коробок передач и вариаторы. Хотя, к сожалению, вариаторы имеют ряд существенных проблем. Но необходимо отдать должное дилерам, которые в случае возникновения неисправностей быстро меняют узел по гарантии.

И Haval к нас — не новичек, да еще со своим заводом, что свидетельствует о серьезном отношении к рынку. Также отмечу, что у нас появилось большое количество китайских электромобилей в средней ценовой категории. Конечно, у них есть свои «болячки», в основном связанные с программным обеспечением, но они могут составить достойную конкуренцию брендам других стран.

— Ситуация: россиянин купил китайскую машину. Что ему сделать первым делом? Может, дополнительный антикор или что-то другое?

Фото globallookpress.com

— Как я и говорил ранее, мастхэвом для китайских автомобилей является дополнительная антикоррозийная обработка. В среднем ее стоит повторять раз в 3 года. Остальные дополнительные услуги и опции остаются на выбор владельца.

— Будущее — за китайскими машинами или они все же «временщики»?

— За два последних года китайские автобренды захватили российский рынок и продолжают наращивать количество представленных масс-брендов. Рискну предположить, что лидерство на рынке по объемам продаж они уже не отдадут, даже если их европейские, корейские, японские и американские конкуренты резко вернутся в Россию, что само по себе маловероятно в ближайшие годы.