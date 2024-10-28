Расходы россиян на автомобильные товары увеличились на 41%

Российские автолюбители чаще всего приобретают запчасти, автохимию, смазочные материалы и дополнительные аксессуары. Поскольку логистика стала сложнее, а импортные товары подорожали, траты наших автомобилистов выросли. Многие покупают запчасти через интернет, но не берут что-то важное на маркетплейсах.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». По словам экспертов, за год число покупок автотоваров увеличилось не слишком ощутимо, но средний чек вырос на 41%, составив этой осенью 7,4 тыс. рублей. После окончания лета рост составил 3% год к году.

За первые восемь месяцев 2024-го за одну покупку россияне тратили на все необходимое для автомобиля около 6 тыс. рублей. Это на 30% больше, чем с января по август в 2023-м.

Средний ценник на автозапчасти от официальных китайский производителей летом и осенью вырос больше, чем на треть, что отрицательно сказалось на продажах в сентябре. Но в целом реализация автотоваров осталась на прежнем уровне, поскольку в России достаточно большой парк иномарок.

По данным «Группы Ренессанс Страхование», рекомендованная розничная стоимость запчастей с начала года увеличилась на 24%. Для машин из Европы стоимость расходников подскочила почти в 2 раза — на 73%, для российских авто — на 15%, для японских и китайских — на 6,5 и 16%.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что стоимость автозапчастей в России подскочила на четверть. Эксперты оценили ситуацию на рынке с начала года.