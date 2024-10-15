Год спустя: сколько машин на самом деле покупают на маркетплейсах

Прошлой осенью автопроизводители начали один за другим выходить на российские маркетплейсы — и не с запчастями да аксессуарами, а с машинами. Каких результатов им удалось добиться за этот год? Как выглядит тройка самых популярных брендов, представленных на виртуальных площадках? Отличаются ли предпочтения тех, кто готов приобрести ТС на маркетплейсе, и покупателей, выбирающих традиционную дилерскую схему? На эти и другие вопросы порталу «АвтоВзгляд» ответили эксперты.

За год, прошедший со старта продаж новых автомобилей на маркетплейсах, этот способ обзавестись машиной завоевал в России определенную популярность, замечает руководитель отдела внешних коммуникаций компании «Автокод» Ксения Тимофеева.

— Покупатели, которые приобрели авто именно на такой площадке, отмечают, что сделать это так же легко, как купить, например, велосипед — страховка оформляется онлайн, посредник дает полную гарантию на автомобиль, а по приезде его к покупателю есть возможность увидеть машину «вживую» и при необходимости отказаться от нее, вернув всю стоимость в полном объеме, — отмечает эксперт.

При этом покупатели, которые отдали предпочтение новой практике, по информации Тимофеевой, чаще всего выбирали «Озон» и «СберАвто» (второй также позиционируется именно как маркетплейс, причем специализированный). А вообще, напомним, покупка авто онлайн доступна и на «Вайлдберриз».

Впрочем, замечает эксперт, в основной массе граждане все же предпочитают приобретать ТС «по старинке» — в ходе личного визита в дилерский центр, а также используя классифайды.

Скриншот: Ozon

С Тимофеевой соглашается заместитель генерального директора по цифровой трансформации ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Олег Кузнецов. Продажи на маркетплейсах, по его словам, постепенно растут, но планы и ожидания в начале года были, безусловно, больше. Однако несоответствие результатов эксперт объясняет не только новизной сервиса, но и значительным негативным влияниям высокой ключевой ставки рефинансирования, ограничивающей доступ к кредитованию.

Сколько именно автомобилей было продано на маркетплейсах, сказать сложно, поскольку этой статистикой особо не делятся ни сами маркетплейсы, ни автопроизводители. Однако, как утверждает генеральный директор компании «БериАвто» Ислам Альсултанов, доля машин, реализованных посредством таких площадок, достигает 8% от продаж новых легковых автомобилей за год.

Эта цифра выглядит не совсем убедительной. Ведь если взять, например, результат первых 9 месяцев 2024 года — 1,15 млн новых автомобилей — то, получается, на маркетплейсы пришлось порядка 92 тысяч, а это подозрительно много. Особенно учитывая тот факт, что Ozon, как стало известно на днях, реализовал за год всего 600 машин.

Как бы ни было, наибольшим спросом у покупателей на маркетплейсах пользуются машины китайских брендов, замечает Тимофеева.

— В лидерах продаж держатся Haval, Chery и Exeed. Именно их россияне приобретали за этот год через маркетплейсы чаще, — рассказывает эксперт.

С ней соглашается и Кузнецов. По его словам, лучшие отзывы покупатели оставляют на автомобили Geely и Haval.

Скриншот: Wildberries

Если же говорить о «параллельном» и «сером» импорте, который также представлен на маркетплейсах, то, по словам Альсултанова, в число наиболее популярных марок входят Kia, Hyundai, Volkswagen и Toyota.

— Безусловно, вопрос о готовности выбрать «китайца» или остаться со старой доброй «классикой» очень актуален. Новый китайский автомобиль, особенно гибрид, это чаще выбор готовых к инновациям людей, — рассуждает Кузнецов.

Добавим, что на днях «Российская газета» опубликовала результаты любопытного опроса, проведенного ГК «АвтоСпецЦентр». В рамках исследования потенциальных покупателей просили объяснить, почему они пока не готовы приобрести автомобиль на маркетплейсе. Большинству не хватает возможности оформить кредит или сдать старый авто по программе трейд-ин (74%). Почти треть респондентов (31%) указала в качестве причины отсутствие личного осмотра и тест-драйва перед покупкой, еще 25% — недостаток индивидуального подхода и сервиса.

Тем не менее, Тимофеева допускает, что в ближайшие 3-5 лет покупка авто через маркетплейс все же станет для россиян обычным делом. В свою очередь, Альсултанов полагает, что через некоторое время такая практика будет популярна в небольших городах, где нет развитой сети дилерских центров.