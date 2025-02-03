В России ощутимо подорожали запчасти для иномарок

Об этом сообщает телеканал «Известия», ссылаясь на Национальное агентство промышленной информации. (НАПИ). Согласно его данным, запчасти для китайских машин подорожали не так критично, как в случае люксовых авто, но все же прибавили в цене. Речь идет о 12-процентном росте, средний ценник превысил отметку 180 тыс. рублей.
За последний месяц прошлого года цены на компоненты для отечественных машин стали на треть привлекательнее. В среднем речь идет о сумме в районе 18 тыс. рублей. Доступнее других комплектующих оказались колесные диски и радиаторные решетки.
По словам экспертов, цена автозапчастей сильно зависит от страны-производителя. Так, для российских автомобилей доступность деталей можно объяснить тем, что они изготовлены у нас.
Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, почему при выборе запчастей для авто иногда лучше брать аналоги.