В России ощутимо подорожали запчасти для иномарок

В декабре прошлого года больше всего прибавили в цене запчасти для люксовых иномарок. Цены скакнули на 111%, средний прайс составил 290 тыс. рублей. Помимо всего прочего, мошенники искусственно «разгоняют» цены на детали для премиума, чтобы устраивать автоподставы и получать выплаты по «автогражданке». Также на рост стоимости деталей для зарубежных машин повлияло снижение курса рубля.

В то же время детали для отечественных авто стали дешевле

Об этом сообщает телеканал «Известия», ссылаясь на Национальное агентство промышленной информации. (НАПИ). Согласно его данным, запчасти для китайских машин подорожали не так критично, как в случае люксовых авто, но все же прибавили в цене. Речь идет о 12-процентном росте, средний ценник превысил отметку 180 тыс. рублей.

За последний месяц прошлого года цены на компоненты для отечественных машин стали на треть привлекательнее. В среднем речь идет о сумме в районе 18 тыс. рублей. Доступнее других комплектующих оказались колесные диски и радиаторные решетки.

По словам экспертов, цена автозапчастей сильно зависит от страны-производителя. Так, для российских автомобилей доступность деталей можно объяснить тем, что они изготовлены у нас.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, почему при выборе запчастей для авто иногда лучше брать аналоги.