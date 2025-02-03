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В России ощутимо подорожали запчасти для иномарок

В то же время детали для отечественных авто стали дешевле

В декабре прошлого года больше всего прибавили в цене запчасти для люксовых иномарок. Цены скакнули на 111%, средний прайс составил 290 тыс. рублей. Помимо всего прочего, мошенники искусственно «разгоняют» цены на детали для премиума, чтобы устраивать автоподставы и получать выплаты по «автогражданке». Также на рост стоимости деталей для зарубежных машин повлияло снижение курса рубля.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение В России ощутимо подорожали запчасти для иномарок

Об этом сообщает телеканал «Известия», ссылаясь на Национальное агентство промышленной информации. (НАПИ). Согласно его данным, запчасти для китайских машин подорожали не так критично, как в случае люксовых авто, но все же прибавили в цене. Речь идет о 12-процентном росте, средний ценник превысил отметку 180 тыс. рублей.

За последний месяц прошлого года цены на компоненты для отечественных машин стали на треть привлекательнее. В среднем речь идет о сумме в районе 18 тыс. рублей. Доступнее других комплектующих оказались колесные диски и радиаторные решетки.

По словам экспертов, цена автозапчастей сильно зависит от страны-производителя. Так, для российских автомобилей доступность деталей можно объяснить тем, что они изготовлены у нас.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, почему при выборе запчастей для авто иногда лучше брать аналоги.

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