Не оригинальничай: почему при выборе запчастей для авто иногда лучше брать аналоги

В такой стране, как Россия, с ее многомиллионным парком подержанных авто, не теряют актуальности проблемы, связанные с доступностью и качеством запасных частей. А в условиях заметной инфляции, которая сопровождается ослаблением рубля относительно основных зарубежных валют, обостряется еще и ценовой вопрос. Считается, что оригинальные компоненты «как бы всегда лучше». Причем случается и так, что у одного и того же продавца оригинал дешевле заменителя. Но стоит ли спешить с выбором? Портал «АвтоВзгляд» разобрался, бывает ли так, что «аналог» лучше в смысле качества и долговечности.

Действительно, тема выбора запчастей — довольно непростая и всегда вызывает полемику среди автовладельцев, замечает эксперт бизнес-альянса нефтехимической компании Relynolli, руководитель СТО корпоративного обслуживания Данил Поляков.

В первую очередь нужно понимать, что большинство «родных» запчастей так или иначе производится на сторонних заводах — в том же Китае или Южной Корее. От этого детали не становятся «заменителями», на них ставят лейбл оригинальных производителей. Предвзято относиться к аналогам тоже не стоит, уверен эксперт. Среди них есть вполне достойные варианты — иногда даже качественнее и долговечнее, так что их смело можно ставить на свои авто.

При этом сейчас в России нет дефицита оригинальных запчастей для китайских брендов, замечают в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр». А вот владельцы машин европейского и американского происхождения часто вынуждены использовать аналоги. Однако такая замена может привести к серьезным неисправностям. «Заменители» можно использовать, но только в случае уверенности, что это не ведет к повышению расхода топлива и ухудшению технических характеристик авто.

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Впрочем, надо учитывать еще один важный момент, замечает мастер одного из московских автосервисов Алексей Н. Если речь идет о «возрастных» иномарках известных европейских брендов, то надо понимать, что найти по-настоящему оригинальные запчасти для них сегодня порой не представляется возможным.

Даже если запчасть позиционируется как оригинальная, например — производства Volkswagen, это вовсе не гарантирует, что она действительно выполнена в полном соответствии с теми характеристиками, которые заявлены для данного авто.

Если говорить про тот же Volkswagen, то так называемая «оригинальная запчасть» может быть произведена в КНР, в некоторых случаях — в Турции или Испании, рассказывает эксперт. Но про западноевропейское происхождение лучше всего забыть. И если, к примеру, стоит выбор между покупкой ремня ГРМ, который якобы оригинален, но стоит в три раза больше, чем заменитель от другого авторитетного производителя, то вряд ли есть смысл переплачивать. Вполне можно выбрать альтернативу, поскольку заранее неизвестно, насколько долговечным окажется так называемый оригинал, резюмирует собеседник портала «АвтоВзгляд».

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Главное правило — выбирать продукцию заводов, которые специализируются на определенных системах или узкой группе систем, а не штампуют все подряд, уверен г-н Поляков. Это производители, у которых отточены процессы, учтены все нюансы и, так сказать, «набита рука» на выпуске тех или иных компонентов.

Например — компании, которые выпускают только тормозные системы и системы фильтрации. Такой выбор повышает вероятность получить запчасть, не уступающую по качеству оригинальной.