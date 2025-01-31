Большой взрыв: эксперты компании «Рольф» оценили будущее российского авторынка

В рамках достаточно камерного мероприятия компания «Рольф» представила свое видение событий на российском авторынке. И перспективы, по мнению одного из крупнейших отечественных автомобильных дилеров, мягко говоря, не слишком оптимистичные: ждет нас глобальный спад, который обернется полным крушением текущей конструкции автомобильной дистрибуции. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Ни один из прогнозов на предстоящий 2025 год оптимизмом не блещет: падение продаж, сокращение предложения, уход моделей и марок, повышение цен. Последним, кто выдал свое видение процессов и перспектив, стал «Рольф», в чьем пакете немало брендов представлено. И он один из немногих игроков, кто закончил прошлый год в прибыли, а не в красной зоне.

Увы, феноменальные цифры в столбце проданных единиц продукции не всегда сказывались в лучшую сторону на итоговом результате: на рынке есть примеры, когда десятки тысяч реализованных ТС приводили к миллиардным издержкам по итогу. И это одна из ключевых проблем отрасли продажи автомобилей прямо сейчас.

Светлана Виноградова, первый заместитель генерального директора группы компаний «Рольф», огласила свой прогноз: 1 300 000 автомобилей будет реализовано в 2025-ом. Это намного меньше, чем в прошлом: по подсчетам «Рольф» за прошлые 12 месяцев россияне купили 1 667 000 машин. Прогнозируемое падение — 22%.

Фото портала АвтоВзгляд.

Из любопытного — источники снижение спроса: согласно прогнозу, снизится востребованность не только параллельного импорта (утильсбор, отсутствие гарантии и официального представительства), но и китайского автопрома. Причем по нему ожидается падение сразу на 37%, более трети! В «Рольфе» предполагают, что в 2025 году владельцев найдут около 600 000 китайских машин, тогда как в 2024-м году реализовано более 960 000 штук. Откуда такой скепсис? Ведь китайцы гордо заявили, что собираются, внимание, наращивать сбыт своих авто в РФ!

Вопрос — в клиентах. Захотят ли они покупать «поднебесные» машины? Второй вопрос — к складам, на которых с прошлого года стоят сотни тысяч нераспроданных автомобилей. Даже по скромным подсчетам, их дилерам хватит на 3-4 месяца работы. Спрос давит высокая ставка рефинансирования, а переизбыток приводит к тому, что автокупцы вынуждены торговать себе в убыток.

Долго в таком режиме ни одно предприятие просуществовать не может. Тот же «Рольф» отказался сразу от нескольких брендов: BAIC, Kaiyi, Sollers. Все они на протяжении 12 месяцев показывали убыток. Впрочем, есть и еще один важный элемент, «черный лебедь», о котором мало говорят.

Имя ему — китайский подход к ведению бизнеса. Во-первых, представительства автобрендов КНР не оставляют дилерам возможности для заработка, что особенно остро сказалось в момент повышения кредитных ставок. Так, в личной беседе с корреспондентом портала «АвтоВзгляд» гжа Виноградова честно призналась, что 85% прибыли «Рольф» кроется в параллельном импорте и лишь 15% - в официальных поставках.

Фото globallookpress.com

Там, где дилер забирает себе и доход поставщика, и доход продавца, можно зарабатывать. В официальном же привозе денег нет. А те, что есть, моментально сгорают из-за чудовищно высокой ставки и долгого простоя машины перед выдачей: средний срок — 180 дней. Но официальная дилерская маржа превращается в ноль уже через 30 дней. Вот и считайте.

Второе — это вывод продукта на рынок по-китайски. Методика «мы привезли — продавайте» работает не всегда и не в том объеме, который позволяет дилеру выжить, а наши новые восточные партнеры в маркетинг не вкладываются. Нет продвижения — нет продаж, но вы заказывайте. Привезем!

Более того, модели «поднебесных» авто обновляются настолько часто, что у дилеров накапливаются ТС прошлых поколений, продать которые можно только с очень большим дисконтом. И опять же — только себе в убыток. Дошло до того, что «Рольф» обратился в Минромторг и начал искать пути решения проблемы уже с профильным министерством. Оно и понятно: ничем хорошим подобное развитие событий не закончится. Даже для крупных игроков, что уж говорить про небольшие региональные сети.

Вывод простой: однажды (но уже в этом году!) случится большой взрыв, который сметет остатки старых рыночных взаимоотношений и приведет к «чистому полю», на котором придется строить все с нуля. Пережидать бурю тот же «Рольф» планирует в сегменте авто с пробегом: традиционная половина прибыли дилера (51%) зарабатывается на ремонте, так же ГК активно инвестирует в собственный бренд запчастей. Обещают даже купить завод, который будет производить расходники: фильтры, детали подвески, лампы, свечи, щетки стеклоочистителя и многое другое.