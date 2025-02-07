В России автозапчасти для «японцев» и «европейцев» подорожали на 30-50%

В 2024-м в РФ ощутимо подорожали как оригинальные, так и неоригинальные детали для автомобилей с шильдиками японских и европейских марок. В том числе речь идет о Toyota, Mercedes-Benz, BMW, а также Volkswagen. Прежде всего, прибавили в цене оптика, электроника и кузовные элементы. Прайсы стали сильнее кусаться в случае сложных узлов и агрегатов — например, моторов и автоматических трансмиссий.

О скачке цен на запчасти в России рассказал «Известиям» руководитель продуктового маркетинга бренда Lecar Дмитрий Гусев. По его словам, у нас за последний год средняя прибавка в цене на детали для машин из Европы и Японии составила 30-50%. Это произошло из-за колебаний курса валют, сложностей с логистикой и параллельным импортом.

Запчасти для «японцев» и «европейцев» продолжают поставлять к нам с задержкой. Часто это происходит в случае марок, сбежавших с нашего рынка. Здесь играют роль и производственные ограничения. В результате страдают владельцы Mercedes-Benz, BMW, Volvo, а также Toyota, Renault, Honda и Nissan. Дольше всего приходится ждать электронные модули и редкие элементы.

Комплектующие для китайских машин в России продают дешевле, поскольку их производители работают в стране официально. Но в ряде случаев прайсы на эту категорию деталей тоже выросли, особенно у оригиналов — конечный покупатель платит на 10-20% больше.

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