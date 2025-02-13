Есть контакт: как понять, какой аккумулятор лучше всего подходит конкретному авто

Как подобрать более мощный и, главное, долговечный аккумулятор для своей машины? Эксперт объяснил порталу «АвтоВзгляд» ключевые различия между двумя основными технологиями изготовления современных источников питания, чтобы помочь сделать осознанный выбор АКБ для автомобиля.

— Современные технологии, применяемые в производстве массовых бензиновых и дизельных автомобилях, делают актуальными более мощные и долговечные аккумуляторы, — рассказывает продакт-менеджер компании Energon (бренд Delta) Дмитрий Николаевич. — Основной фактор спроса на такие АКБ — развитие таких технологий, как, скажем, «старт-стоп» (функция позволяет автоматически глушить двигатель при торможении на светофорах или коротких остановках при движении в пробках, а затем — снова запускать его при отпускании педали тормоза) и общий рост потребления энергии современными авто.

При этом аккумуляторы AGM (Absorbent Glass Mat) и EFB (Enhanced Flooded Battery) не так распространены, как жидкостные, которые преобладают на рынке из-за сравнительно более низких цен, признает эксперт. Тем не менее, современные производители все чаще отдают предпочтение AGM- и EFB- технологиям, благодаря их хорошей совместимости с электроникой современных авто.

— AGM относятся к классу свинцово-кислотных АКБ с регулируемым клапаном, — напоминает собеседник портала «АвтоВзгляд». — Само наименование прибора указывает на применение в нем абсорбирующего стекловолокна. Основная особенность этой технологии в том, что электролит в устройстве не жидкий. Стекловолоконные маты абсорбируют электролит и заполняют свободное пространство между пластинами, предотвращая утечку и обеспечивая более стабильную работу аккумулятора.

Фото globallookpress.com

— В AGM-приборах, благодаря особенностям конструкции, низкое внутреннее сопротивление и высокий пусковый ток. А высокая устойчивость к механическим воздействиям и вибрациям делает их идеальными в самых разных климатических условиях (при экстремально низких и высоких температурах) и на неровных дорогах. Причем AGM-аккумуляторы не выделяют газов и не содержат свободного электролита, — поясняет специалист.

А вот Enhanced Flooded Battery (или EFB-батарея), по словам специалиста, представляет собой более совершенную версию стандартных свинцово-кислотных АКБ. Она была разработана в ответ на растущие потребности современных машин, особенно тех, что оснащены системами «старт-стоп» и требуют более надежного и долговечного источника энергии.

— При изготовлении EFB-изделий используют жидкий электролит. Но у них улучшенная конструкция пластин, а также имеются добавки в активной массе, что увеличивает их долговечность и способность выдерживать глубокие разряды. Эти батареи отличаются от свинцово-кислотных тем, что могут быстрее заряжаться токами более высокой частоты, а это очень актуально для авто на системе «старт-стоп». EFB-аккумуляторы легче переносят глубокие разряды, губительные для обычных АКБ, благодаря продуманной конструкции. В результате EFB-батареи медленнее деградируют, чем обычные свинцово-кислотные.

При этом АКБ с технологией AGM обеспечивают более высокую производительность и лучше справляются с высокими нагрузками, чем EFB-батареи. Они выдерживают большое количество циклов заряд-разряд, что делает их идеальными для машин с энергоемкими функциями, включая продвинутые системы «старт-стоп». У EFB меньше циклическая устойчивость. Но все же они значительно превосходят традиционные свинцово-кислотные аккумуляторы. EFB также хорошо справляются с системами «старт-стоп», но менее эффективны при использовании в условиях высоких нагрузок, — продолжает свой «автоликбез» Николаевич.

Фото globallookpress.com

AGM обычно дороже из-за более сложной конструкции и наличия высококачественных материалов. При этом цену оправдывают более высокая производительность и долговечность. У AGM-аккумуляторов длительнее срок службы, чем у EFB, они лучше переносят глубокие разряды и более устойчивы к вибрациям и экстремальным температурам.

EFB-батареи дешевле, что делает их привлекательными для применения в авто со стандартными системами «старт-стоп» без дополнительных энергозатратных функций. При этом EFB все равно служат значительно дольше, чем традиционные свинцово-кислотные батареи, резюмирует Николаевич.