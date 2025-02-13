Есть контакт: как понять, какой аккумулятор лучше всего подходит конкретному авто

— Современные технологии, применяемые в производстве массовых бензиновых и дизельных автомобилях, делают актуальными более мощные и долговечные аккумуляторы, — рассказывает продакт-менеджер компании Energon (бренд Delta) Дмитрий Николаевич. — Основной фактор спроса на такие АКБ — развитие таких технологий, как, скажем, «старт-стоп» (функция позволяет автоматически глушить двигатель при торможении на светофорах или коротких остановках при движении в пробках, а затем — снова запускать его при отпускании педали тормоза) и общий рост потребления энергии современными авто.
При этом аккумуляторы AGM (Absorbent Glass Mat) и EFB (Enhanced Flooded Battery) не так распространены, как жидкостные, которые преобладают на рынке из-за сравнительно более низких цен, признает эксперт. Тем не менее, современные производители все чаще отдают предпочтение AGM- и EFB- технологиям, благодаря их хорошей совместимости с электроникой современных авто.
— AGM относятся к классу свинцово-кислотных АКБ с регулируемым клапаном, — напоминает собеседник портала «АвтоВзгляд». — Само наименование прибора указывает на применение в нем абсорбирующего стекловолокна. Основная особенность этой технологии в том, что электролит в устройстве не жидкий. Стекловолоконные маты абсорбируют электролит и заполняют свободное пространство между пластинами, предотвращая утечку и обеспечивая более стабильную работу аккумулятора.
— В AGM-приборах, благодаря особенностям конструкции, низкое внутреннее сопротивление и высокий пусковый ток. А высокая устойчивость к механическим воздействиям и вибрациям делает их идеальными в самых разных климатических условиях (при экстремально низких и высоких температурах) и на неровных дорогах. Причем AGM-аккумуляторы не выделяют газов и не содержат свободного электролита, — поясняет специалист.
А вот Enhanced Flooded Battery (или EFB-батарея), по словам специалиста, представляет собой более совершенную версию стандартных свинцово-кислотных АКБ. Она была разработана в ответ на растущие потребности современных машин, особенно тех, что оснащены системами «старт-стоп» и требуют более надежного и долговечного источника энергии.
— При изготовлении EFB-изделий используют жидкий электролит. Но у них улучшенная конструкция пластин, а также имеются добавки в активной массе, что увеличивает их долговечность и способность выдерживать глубокие разряды. Эти батареи отличаются от свинцово-кислотных тем, что могут быстрее заряжаться токами более высокой частоты, а это очень актуально для авто на системе «старт-стоп». EFB-аккумуляторы легче переносят глубокие разряды, губительные для обычных АКБ, благодаря продуманной конструкции. В результате EFB-батареи медленнее деградируют, чем обычные свинцово-кислотные.
При этом АКБ с технологией AGM обеспечивают более высокую производительность и лучше справляются с высокими нагрузками, чем EFB-батареи. Они выдерживают большое количество циклов заряд-разряд, что делает их идеальными для машин с энергоемкими функциями, включая продвинутые системы «старт-стоп». У EFB меньше циклическая устойчивость. Но все же они значительно превосходят традиционные свинцово-кислотные аккумуляторы. EFB также хорошо справляются с системами «старт-стоп», но менее эффективны при использовании в условиях высоких нагрузок, — продолжает свой «автоликбез» Николаевич.
AGM обычно дороже из-за более сложной конструкции и наличия высококачественных материалов. При этом цену оправдывают более высокая производительность и долговечность. У AGM-аккумуляторов длительнее срок службы, чем у EFB, они лучше переносят глубокие разряды и более устойчивы к вибрациям и экстремальным температурам.
EFB-батареи дешевле, что делает их привлекательными для применения в авто со стандартными системами «старт-стоп» без дополнительных энергозатратных функций. При этом EFB все равно служат значительно дольше, чем традиционные свинцово-кислотные батареи, резюмирует Николаевич.