Почему после покупки авто с рук нужно сразу менять тормозную жидкость

Приобретение подержанного автомобиля — всегда лотерея. Даже если вы тщательно проверили машину перед покупкой, есть вещи, которые могут остаться за кадром. Одна из них — оценка тормозной системы и проверка состояния в ней гидравлической жидкости. Многие автовладельцы недооценивают важность данной процедуры, а зря. Ведь «тормозуха» — не просто расходник, а ключевой элемент безопасности. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, почему ее замена после покупки «бэушной» машины должна стать очевидным приоритетом.

Начнем с технических нюансов. Итак, тормозная «гидравлика» — это особый состав определенной вязкости, передающий усилие от педали к тормозным механизмам. Без него ваш автомобиль просто не остановится. Но со временем препарат теряет свои свойства: набирает влагу из воздуха, окисляется и загрязняется. Это происходит даже в идеальных условиях эксплуатации, а уж для подержанного авто, где предыдущий владелец мог экономить на обслуживании, ситуация может быть и вовсе критической.

Даже если продавец уверяет, что «все поменяно», верить ему на слово не стоит. Тормозная жидкость — не та вещь, которую меняют по графику как, скажем, масло. Поэтому многие водители просто забывают о ней, пока не столкнутся с проблемами. А они могут быть серьезными. Это и снижение эффективности торможения, и коррозия элементов тормозной системы, а в худшем случае — полный отказ тормозов.

Кроме того, вы не знаете, как эксплуатировался автомобиль. Например, если до продажи машина долго стояла, жидкость могла накопить критическое количество влаги. А если ее гоняли в тяжелых условиях (например, в горах или на бездорожье), «тормозуха» могла перегреться и потерять свои рабочие свойства.

Фото haynes.com

Кстати, опытные водители всегда знают, что жидкость пора менять, ориентируясь на ряд важных признаков. Например, это мягкая педаль тормоза: когда она проваливается или тормоза срабатывают с задержкой.

Или, например, снижается эффективность торможения, отчего машина останавливается медленнее, чем раньше. О проблемах говорит и цвет жидкости. Свежая «тормозуха» обычно прозрачная или светло-желтая. Если она потемнела (фото выше) или помутнела, это явный сигнал о необходимости ее замены.

Впрочем, даже если этих признаков нет, лучше перестраховаться. Тем более, что проверка состояния жидкости в сервисе займет минут десять от силы, а ее замена обойдется в разы дешевле, чем ремонт машины из-за возможной аварии. Сегодня стоимость замены такой «гидравлики» зависит от модели ТС и региона, но в среднем это 2000-5000 руб.

Процедура занимает час-полтора и включает в себя удаление старой жидкости и заливку новой с последующей прокачкой системы. Что касается периодичности, производители обычно рекомендуют менять жидкость каждые 2-3 года или каждые 40-60 тыс. км пробега. Но если вы купили подержанный автомобиль, лучше выполнить замену сразу, не дожидаясь планового ТО.

Фото производителя.

Главное в этом деле — правильно подобрать необходимый состав для конкретного автомобиля. Очевидно, что брать первый попавшийся продукт не стоит. В таких случаях подсказку следует искать в «мануале» машины, где указаны необходимые спецификации технических жидкостей, включая тормозную.

У большинства современных авто обычно применяют составы американского стандарта DOT 4. На нашем рынке они представлены как зарубежными, так и отечественными производителями, причем российские продукты нередко превосходят по своим параметрам западные аналоги.

Как пример можно привести состав RW-01 марки reinWell, который рекомендован для многих автомобилей с системами ABS и ESP. Есть у reinWell и более продвинутая тормозная жидкость, в частности, DOT 4 Class 6. По сравнению с обычными аналогами, применение «шестиклассника» заметно сокращает время срабатывания тормозной системы.

Что значительно повышает уровень активной и пассивной безопасности машины, особенно при ее эксплуатации в условиях сильных морозов, характерных для многих регионов нашей страны в зимний период. Как отмечают эксперты, DOT 4 Class 6 от reinWell смешивается и сочетается с другими синтетическими аналогами, в том числе и с оригинальными. Отмеченное свойство позволяет успешно использовать данный состав на многих иномарках при замене «тормозухи».