Чистить или нет: стоит ли наводить «марафет» в авто самому

В наше время нетрудно найти массу советов по самостоятельной переборке движков конкретных моделей ТС. Что уж говорить про химчистку салона. Да и что в ней может быть сложного? Сейчас зайдем на нужный форум, посмотрим-почитаем и быстро разберемся, как навести порядок в машине — дешево и сердито. А может, все-таки доверим настоящим профи? Портал «АвтоВзгляд» обратился к эксперту, чтобы разобраться в вопросе.

Самостоятельная химчистка — идея не такая уж плохая, но только если вы понимаете, с чем имеете дело, отмечает независимый автоэксперт Кирилл Сагитов. В интернете действительно можно найти массу советов на эту тему — видеороликов и отзывов на форумах, в которых люди делятся своими лайфхаками. Кто-то баллончиком прошелся, кто-то уксусом с содой оттер все до блеска. Однако на практике все зависит от конкретной поверхности и типа загрязнения.

Одна ошибка — и вместо чистки получаешь разводы, выцветание ткани, липкую поверхность или запах, который потом неделями не выветривается, сетует собеседник портала «АвтоВзгляд». Причем «бюджетные» средства часто чересчур агрессивны: могут разъесть краску, разрушить структуру обивки или оставить пленку.

Особенно опасны такие химикаты для кожи, велюра, алькантары. Но самое главное — без специального оборудования вы не сможете нормально удалить нанесенный состав. А ведь он впитается в глубину ткани и останется внутри. И потом, при следующем нагреве салона, проявится запах химии или плесени.

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Да, на мелких пятнах можно поэкспериментировать, считает Сагитов. Но если задача состоит в том, чтобы привести в порядок весь салон, и при этом нет желания в дальнейшем экстренно ликвидировать последствия, лучше сразу обратиться к профессионалам. Потому что «сам себе химчистка» может легко обернуться «сам себе ремонтник».

Заметим: в случае с обращением к специалистам тоже не всегда обходится без огорчений. Портал «АвтоВзгляд» ранее предупреждал своих читателей о неприятностях, которые могут ожидать по итогам процедуры химчистки салона, выполненной вполне квалифицированными мастерами. Бывали случаи, когда сотрудники профильного заведения откровенно жульничали, стараясь обслужить одновременно несколько клиентов, но имея при этом единственную тепловую пушку для сушки салона.

После проведенной чистки в некоторых случаях они пытались использовать для завершения процедуры систему кондиционирования самого авто, включая ее на полную мощность. А такая практика нередко способна приводить к неполадкам в ее работе.

Так что, доверяя чистку машины профессионалам, стоит все равно учитывать наличие рисков и понимать, что даже после грамотного исполнения самой процедуры салону может потребоваться ремонт, если сушка была выполнена некорректно.

Фото freepik.com

Идеальный вариант — знакомый «спец», обладающий необходимыми навыками и нужным оборудованием, который может решить вопрос и одновременно заслуживает персонального доверия. Но понятно, что такие мастера есть на примете далеко не у всех.

Так что многим автовладельцам для качественной химчистки салона в любом случае придется обращаться в профильное заведение. Только, видимо, стоит быть очень разборчивым при его выборе.