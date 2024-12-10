Дайте прикурить: проверяем аккумуляторы на живучесть

Для автомобильных аккумуляторов самый сложный сезон — зима. Если в теплое время года даже полуживой аккумулятор способен уверенно крутить стартер, то с приходом отрицательных температур регулярно совершать «трудовой подвиг» может далеко не всякая батарея. Давайте разберемся, на что именно нужно обратить внимание при покупке АКБ, чтобы не стоять на морозе с проводами в руках и мольбой о помощи в глазах, мол, товарищи, дайте прикурить!

К вопросу подошли серьезно: не просто сравнили в магазине этикетки и цены аккумуляторов, а купили образцы и по определенной методологии подвергали их экзекуции, дабы получить картину о реальных (а не заявленных) пусковых токах и емкостях АКБ, а также посмотреть на устойчивость испытуемых к циклированию.

Тут, наверное, требуется небольшое лирическое отступление, чтобы объяснить, что такое циклирование. При первом использовании, а так же после длительного хранения производители различных батарей рекомендуют полностью зарядить и разрядить аккумулятор 2-3 раза, поскольку это способствует оптимизации его работы в дальнейшем. Вот это и есть циклирование, т.е. своего рода «обкатка».

Нужно понимать, что циклирование не может улучшить заводские характеристики аккумуляторов. Но, возможны ситуации, когда технические параметры АКБ могут измениться, например, при длительном хранении или неправильном использовании зарядного устройства. И вот как раз циклирование помогает вернуть батарею к заводским настройкам.

РАЗРЯД! ЕЩЕ РАЗРЯД!

Итак, для проведения сравнительного теста у нас имеются четыре марки АКБ, с одинаковой емкостью в 60 Ампер-часов: Solite AGM, VARTA D52 Silver Dynamic AGM, DELTA START MASTER AGM 1260 и MUTLUAGM. L2.60.068.A AGM. Сначала определяем фактическую емкость каждого испытуемого. Каждого участника мы поставили на разрядку постоянным током в 3 Ампера при комнатной температуре около 25 по Цельсию и наблюдали за тем, через какое время вольтаж упадет до критической отметки в 10,5 Вольт.

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Быстрее всех сдался аккумулятор MUTLU AGM — за 20 часов и 6 минут прибор зафиксировал разряд. Однако, стоит отметить, что тест на емкость он отнюдь не провалил, ведь данное время разряда показало, что батарея соответствует заявленной емкости.

Через три минуты (то есть спустя 20 часов и 9 минут) до уровня в 10,5 Вольт разрядилась DELTA START MASTER AGM 1260, что так же говорит о полном соответствии батареи заявленным параметрам по емкости в 60 Ампер-часов. А вот VARTA и Solite отличились: первый продержался 20 часов 42 минуты, а второй — аж 21 час 35 минут!

Фактическую ёмкость определяем по формуле: Сф = t·In, где Сф — фактическая ёмкость, А·ч, t -продолжительность разряда, ч, In — величина тока разряда, А. Данные занесены в таблицу. Общий итог таков: все образцы соответствуют своим заявленным номиналам.

ОЙ, МОРОЗ, МОРОЗ...

На втором этапе мы вновь полностью заряжаем испытуемых и ровно на одни сутки отправляем на мороз в специальную климатическую камеру с температурой минус 18 по Цельсию. По истечении 24 часов мы достали из холодильника все четыре АКБ и в течение 30 секунд разряжали их пусковым током, который указан на этикетке (так называемая холодная прокрутка).

Этот параметр особенно важен при эксплуатации машины в морозы, так как минусовая температура увеличивает вязкость моторного масла, что затрудняет запуск двигателя и требует для этого большей мощности. И вот тут случилось неожиданное: недосягаемый лидер прошлого испытания аккумулятор Solite AGM продержался под нагрузкой в 640 Ампер всего 8 секунд, после чего прибор зафиксировал его разряд до 7,2 Вольт.

Фото портала АвтоВзгляд.

Еще хуже повел себя конкурсант под брендом MUTLU, у которого напряжение упало до 7,2 Вольт уже через 4 секунды холодного теста. Нагружали его также заявленными на этикетке 680 Амперами. Вот тебе и новая батарея, которая в первый же мороз может сказать вам «поезжай-ка, старичок, на общественном транспорте»... VARTA, при нагрузке в 680А смогла продержаться на нашем «ринге» аж 19 секунд, после чего наблюдатели констатировали нокаут.

Наилучший результат в данном испытании продемонстрировала DELTA, которая под нагрузкой в 660 Ампер (именно такой пусковой ток заявлен на ее корпусе) стоически выдержала 21 секунду.

ВКЛЮЧАЙТЕ СВЕТ!

Увы, но ни одна из представленных АКБ не прошла так называемый CCA-тест. ГОСТ Р 53165-2020 подразумевает, что аккумулятор, который сутки провел на 18-градусном морозе, должен продержаться 30 секунд при заявленной стартовой нагрузке. На самом деле, с учетом накопленного нами опыта, далеко не каждый экземпляр способен на такой подвиг, и результат российского аккумулятора DELTA, обошедшего по результату батарею VARTA, достоин уважения.

К тому же не стоит забывать о лайфхаке, благодаря которому наши дедушки и отцы умудрялись заводить моторы в мороз далеко несвежими аккумуляторами. Для этого они на минуту включали зажигание и врубали ближний свет. После выключали осветительные приборы и зажигание и давали аккумулятору пару минут на восстановление сил и затем — ключ на старт!

Если бытовым языком, то физика у этого процесса такова: под щадящей нагрузкой от лампочек аккумулятор как бы прогревался изнутри, благодаря чему повышалась его выносливость. Поэтому, чтобы не убить даже новую, только что купленную батарею, перед холодным пуском стоит ее прогреть.

Фото портала АвтоВзгляд.

СКОЛЬКО ВЕШАТЬ В ГРАММАХ?

Кстати, еще один параметр, по которым мы сравнивали образцы — это их заявленный и фактический вес. Не удивляйтесь, но этот параметр на самом деле очень важен, поскольку несоответствие реальной массы аккумулятора заявленной может указывать на низкое качество и возможную недолговечность батареи. Чем меньше свинца в аккумуляторе, тем меньше запаса на деградацию свинцовых пластин и сохранение нормальной работоспособности. Поэтому, хорошая АКБ — тяжелая АКБ.

Заявленный вес у аккумулятора Solite AGM — 15,96 кг, а фактический — 17,1 кило. Но это отнюдь не означает, что производитель расщедрился и от души напичкал свой продукт лишним свинцом. Дело в том, что остальные участники минимум на полкило тяжелее своего собрата Solite. В приведенной ниже таблице вы увидите заявленные и фактические параметры испытуемых. Тяжелее всех, как видите, MUTLU с массой 17,75 кг. Но и он же показал худший результат в холодном пуске. DELTA фактически весит на 150 граммов меньше — 17,6 кг (хотя заявлено на 300 граммов больше), однако в CCA-тесте она была лучшей.

Ну и отнюдь не лишний показатель в нашем испытании — это цена. Solite AGM приобретался за 16 000 рублей, MUTLU AGM обошелся в 15 550 «деревянных», стоимость DELTA START MASTER AGM 1260 — 12 590 рублей, а VARTA D52 Silver Dynamic AGM — около 23 000 рублей.

Таким образом, стоит признать, что в сочетании «цена/качество» отечественной батарее DELTA в данном случае не оказалось равных. А испытание аккумуляторов морозом показало, что более дорогие аккумуляторы отнюдь не обязательно должны обладать какими-то выдающимися характеристиками, которые способны гарантировать уверенный пуск двигателя зимой.