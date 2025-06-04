Напряжения больше нет: как не нарваться на некачественную или поддельную АКБ

Эксперты говорят, что лучшее время для покупки автомобильного аккумулятора — весна или лето. Поскольку именно в теплое время года можно избежать наценок за «высокий спрос» и обкатать устройство в более благоприятных условиях. А значит, если есть необходимость в новой АКБ — самое время идти в магазин. Но на что именно смотреть? Как не нарваться на подделку или низкокачественную батарею? Подробности — в материале портала «АвтоВзгляд».

Одна из самых частых ошибок при покупке аккумулятора — обращение к непроверенным продавцам или приобретение подозрительно дешевых моделей, которые внешне могут казаться вполне приличными. Согласно исследованиям, 20-25% автомобильных АКБ на российском рынке относятся к низкокачественным или поддельным, говорит продакт-менеджер бренда DELTA (компания ENERGON) Дмитрий Николаевич.

Такие батареи, как правило, изготавливают из вторичного свинца с низкой степенью очистки, что сокращает срок службы и снижает надежность устройства. Кроме того, у подобных АКБ могут быть заниженные пусковые токи и повышенная склонность к коррозии, а это особенно опасно при эксплуатации в условиях высоких температур. И главная неприятность в том, что признаки низкого качества проявляются не сразу, а через несколько месяцев использования, когда вернуть или обменять товар уже практически невозможно.

Еще один важный аспект — правильный подбор аккумулятора по техническим параметрам. Около 30% случаев выхода АКБ из строя связаны с несоответствием характеристик батареи (пусковой ток (CCA), габариты и тип клемм) требованиям автомобиля. Для современных машин, напичканных электроникой, это критично: недостаточный пусковой ток усложнит запуск двигателя, а неправильные клеммы затруднят установку и повлияют на стабильность питания.

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Также стоит внимательно изучить упаковку и маркировку. Оригинальная продукция обычно содержит полную информацию о дате производства и имеет заводские обозначения. При выборе АКБ впервые важно учитывать репутацию производителя. Надежные бренды подтверждают качество своей продукции через независимые рейтинги, профессиональные конкурсы и отраслевые премии.

— При этом дешевые аналоги нередко пытаются воспользоваться популярностью известных аккумуляторов, которым доверяют водители. Полностью копировать название известных марок они не рискуют — это грозит юридическими последствиями. Вместо этого в названии меняют порядок букв или используют сходные по стилю наклейки, чтобы покупатель не заметил подмену, — предупреждает эксперт.

Подводя итог, отметим, что самое главное перед покупкой — проверить соответствие технических характеристик, маркировку и упаковку АКБ. Если стоит выбор между надежной батареей с чуть меньшей емкостью и пусковым током и сомнительным аккумулятором с завышенными характеристиками, то лучше отдать предпочтение первому. И, разумеется, доверяйте только официальным продавцам — это не 100-процентная гарантия беспроблемной эксплуатации, но все же куда более низкие риски.