Чинить или менять: какие детали и узлы авто имеет смысл ремонтировать, а какие нет

В условиях той запредельной дороговизны автомобилей, которая наблюдается сегодня в России, для очень многих владельцев крайне актуальна потребность поддерживать на ходу имеющуюся машину, регулярно обслуживая ее и меняя запасные части. Но и решение этой задачи порой тоже влетает в «копеечку». В результате часто возникает вопрос, можно ли обойтись ремонтом детали или узла, в крайнем случае — заменить их на что-то очень недорогое, пусть и подержанное. Эксперты рассказали порталу «АвтоВзгляд», каким компонентам ТС допустимо давать вторую жизнь с точки зрения и экономии, и безопасности, и эффективности дальнейшего использования.

— Элементы тормозной системы, рулевого управления, подвески, узлы двигателя должны заменяться только на новые сертифицированные детали, — уверен директор департамента маркетинга компании Febest Павел Пикин. — Любые попытки «дать вторую жизнь» этим компонентам несут риски для безопасности на дороге... Технический эксперт по продукту бренда автозапчастей Marshall Алексей Абрамов тоже не рекомендует использовать повторно или пытаться «обновить» эти элементы. Ведь не всегда можно на глаз определить, сохранена ли первоначальная геометрия, например, того же рычага рулевой тяги, и насколько сильно изношен амортизатор.

А такие сравнительно простые расходники, как, например, щетки стеклоочистителя часто восстанавливаются обычной очисткой резинки или легкой шлифовкой кромки, отмечает Пикин. Можно также попытаться аккуратно очистить сжатым воздухом воздушный фильтр, считает он. Впрочем, Абрамов советует никогда не экспериментировать с фильтрами — не только с топливным, но и с воздушным, и салонным. Если их продувать, прочищать или пылесосить, грязь может глубже забиться в фильтровальный материал, предупреждает он.

— С другой стороны, вообще непонятно, зачем заниматься этим, — удивляется технический специалист компании «Krauf Автозапчасти» Андрей Коромыслов. — Фильтры, свечи и прочие простые расходники на любой вкус и кошелек представлены на рынке в достаточном количестве, и пытаться продлить им жизнь — все равно, что заваривать пакетик чая по второму разу или стирать полиэтиленовый пакет.

А вот заменить кузовную деталь подержанным аналогом с разбора — совсем другое дело. Цены на новые бамперы, крылья, оптику, части салона и все остальное, что можно снять с битого или «контрактного» авто, порой в разы выше, если автомобиль достаточно редкий или давно не выпускается. Также есть возможность подобрать компонент подходящего цвета и заметно сэкономить на покраске. Впрочем, такое везение — редкий случай: даже если продавец заявляет состояние бэушной кузовной детали как «отличное», нужно быть готовым к наличию мелких дефектов (царапин, вмятин, сколов), которые неизбежны при эксплуатации и не самом бережном хранении, — замечает эксперт.

Фото: globallookpress.com

— Но и это еще не все, — продолжает г-н Абрамов. — Прежде чем покупать приглянувшийся элемент кузова, следует осмотреть крепления, проверить металлические детали толщиномером чтобы убедиться, что деталь не побывала в ремонте. В противном случае велика вероятность, что потребуются дополнительные элементы, а их еще надо найти и, опять же, установить. К примеру, бампер следует осмотреть изнутри — там должны сохраниться кронштейны.

Вполне допустимо использовать вторично и целые агрегаты: двигатели, коробки переключения передач или редуктора, раздаточные коробки. Однако необходимо всегда интересоваться наличием сопроводительной документации к ним, историей эксплуатации и пробегом авто, с которого они демонтированы. Если агрегат ввезен из-за границы непосредственно для разбора, покупателю должен быть передан пакет документов, включающий таможенную декларацию. Слишком щедрая скидка всегда подозрительна, а на импортный автотовар, поставленный недавно, тем более: слишком велик риск приобрести что-то неисправное или краденое, — предупреждает собеседник портала «АвтоВзгляд».

С этим мнением соглашается и г-н Коромыслов из «Krauf Автозапчасти», уверенный, что при нынешней стоимости реального капитального ремонта ДВС действительно есть резон рассмотреть вариант покупки мотора, бывшего в употреблении. Но, напоминает он, гарантия на детали с разбора ограничивается обычно двумя неделями «на установку», и по сути это «кот в мешке» с неизвестным остаточным ресурсом.

Фото: globallookpress.com

Поэтому перед покупкой следует изучить отзывы о продавце выбранного товара и не приобретать его без тщательного внешнего осмотра, по возможности — с привлечением специалиста. То есть при покупке двигателя надо уточнить, проводились ли замер компрессии в моторе и его видеоэндоскопия. При этом результаты анализа, если они есть, желательно показать независимому специалисту, способному оценить, стоит ли брать агрегат.

Также вполне оправданно, по мнению наших экспертов, заменять бывшими в употреблении аналогами различные дорогостоящие компоненты: электронные блоки управления, комбинации приборов, элементы мультимедиа и т.п. В состоянии новых они поставляются только «в оригинале», их прайсы запредельно высоки, и далеко не в каждом случае доставка в Россию вообще возможна. Остается два пути: восстановление «родного» электронного блока, что не всегда возможно, и поиск квалифицированного мастера, который смог бы адаптировать снятый с другой машины блок вместо неисправного, что тоже сопряжено с трудностями.

— И есть категория деталей, которые выгоднее отремонтировать, — продолжает Коромыслов. — Это тормозные цилиндры, редукторы, рулевые рейки. Вторую жизнь данным компонентам можно дать путем замены изношенных деталей, причем зачастую производители сами предлагают готовые ремкомплекты. Но надо понимать, что такой подход оправдан, если доверить ремонт профессионалам со специальными инструментами и оборудованием, ведь качество этих работ будет напрямую влиять на безопасность. Также зачастую быстрее и выгоднее отремонтировать стартер и генератор, чем заказывать новые. У многих производителей автокомпонентов есть отдельная линейка восстановленных в заводских условиях запчастей, которые по потребительским свойствам ничем не отличаются от новых, а стоимость их заметно ниже.