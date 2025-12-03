«Поднебесная» резина: способны ли китайские «дворники» противостоять русской зиме

Лучшие «дворники» — новые «дворники», а осень, с неумолимо приближающейся зимой, считается самым актуальным временем для замены порядком уже изношенных щеток стеклоочистителя. Выбираем обновку самым народным и востребованным методом: хорошие, почти лучшие, но недорогие, пожалуйста. И получаем чудо китайской промышленности в красивой коробочке и элегантном полиэтиленовом пакетике. Продавец сказал, что они «ничего». Ничего хорошего или ничего плохого? Вот и узнаем. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Еще лет пять назад товар made in China ассоциировался с наиболее дешевой и самой низкокачественной продукцией, однако с годами тенденции несколько поменялись. Глупо отрицать, что китайцы во многих направлениях поднаторели и заметно подросли. Как и тот неумолимый факт, что иные производители крепко «сдулись» в качестве производимых изделий. Следовательно, «китай» уж во всяких мелочах и расходниках точно «имеет место быть». А уж с нынешним ценообразованием — тем более. Как насчет «дворников», например?

Щетки стеклоочистителя на витрине обычного автомагазина сейчас представлены в трех номинациях: «параллельный импорт» по цене чугунного моста, отечественный производитель, вера в которого с годами превращается в суеверие, и, собственно говоря, наши вездесущие восточные партнеры, отъедающие весь средний ценовой сегмент.

Остатки «дворников» на стекле настойчиво «попросились на покой», так что наступил тот самый час, когда следовало дать шанс «поднебесным» товарищам: экономию семейного бюджета перед неумолимо наступающими новогодними каникулами никто не отменял. Так что надо попробовать сберечь копеечку, не потеряв в чистоте стекла!

Фото Maksim Konstantinov/globallookpress.com

Продавцы, увы, довольно посредственно разбираются в собственном же ассортименте, поскольку закупленные партии месяц к месяцу меняются, не успевая оставить след на душе и опыте, поэтому надежды на них мало: выбираем методом «научного тыка», не особо веря в это «ну они ничего».

Очень лаконичный, дипломатичный и не обязывающий отзыв. Короче говоря: касса-оплата-установка. Крепления выполнены четко, никаких вопросов, встают щетки идеально. Прилегают к стеклу тоже хорошо.

Хотя как еще должны прилегать новые-то «дворники»? А тут и дождик, перемежающийся ноябрьским снежком: вот и проверим!

На средней глубоко московской скорости с совсем не проливными осадками щетки справляются: ни разводов, ни пропущенных участков, ни лишних звуков. Но к вечеру подмораживает, трафик падает, а вот скорости растут — стекло начинает пачкаться оперативнее, а очищаться куда менее эффективно.

А потом повалил снег, и «китайцы» совсем сдались: резинка, видимо, задубела и начала оставлять после себя слишком много «артефактов». Даже на предельной скорости их работы уверенно разглядеть происходящее впереди уже не выходило: пришлось остановиться и отстучать щетки, смахнуть снег, после — помыть стекло в статике.

Фото аvtovzglyad.ru

Чуда не произошло: дешевенькие китайские «дворники» с нашими погодами и вечно грязными дорогами не справились. При относительном «небесном спокойствии» они еще могут обеспечить водителя обзорностью, но в дождь да на трассе не хотелось бы экспериментировать.

Видимо, щетки стеклоочистителя — то направление, где отечественные производители пока еще опережают Поднебесную. Спасибо личному опыту и природному гену скопидомства: старые-то «дворники» никто, естественно, не выкинул. Да и не такие уж они и старые, походят еще...