Тюнинг «дворников»: крутое решение или посредственный развод на деньги

Каждому отечественному водителю хочется сделать свою машину комфортнее, причем, желательно, не переплатив. Экономия — наше все, как и желание бесконечно улучшать личный автомобиль. А тут еще и «дворники» оказались не готовы к отвратительной, совсем не майской погоде. Намек принят, отправляемся на поиски копеечных решений, которые так азартно предлагают на маркетплейсах. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Щетки стеклоочистителя в нашем климате — жизненно важная опция автомобиля, поскольку с неба сыпет десять месяцев в году. В Правилах дорожного движения и вовсе указано, что с неисправностью «дворников» выезжать на дороги общего пользования попросту нельзя, а остановивший нарушителя гаишник вправе «оборвать полет» до полного устранения поломки. Так что хотим мы того или нет, готовы финансово или не совсем, а очистители лобового стекла нужно держать в порядке.

Ключевая неисправность — износ резиновых «лезвий», которые, собственно, и прилегают непосредственно к лобовому стеклу. Она и самая распространенная. Моторчик ломается редко, а трапеция почему-то выходит из строя чаще всего у «Жигулей». Подвели инженерия и качество запчастей отечественного производителя.

Но второй по массовости и, похоже, самой сложной в устранении является растяжение той самой пружины, что отвечает за прилегание «дворника» к стеклу. Поводок, в который она установлена — дорогое удовольствие, да и к заказу, честно говоря, не простое: даже на распространенную модель везут дорого, а хотят — много. Поэтому тут «гаражный конвейер» породил великое множество самых разных решений.

1/4

Пружинку и пассатижами гнут, и хомутами стягивают, и в какой только химии не моют — а воз и ныне там: нет прилегания. Весна-2025 породила новое решение, которое, согласно доводам продавца, должно было проблему решить: за «шапку сухарей» на любом маркетплейсе можно приобрести набор скоб из жесткой проволоки, изогнутой в весьма изощренную форму, которые просто обязаны придать конструкции щеток стеклоочистителей прежней, почти заводской жесткости. Цена не велика, а премия еще не потрачена полностью — попробуем!

Сам по себе набор выглядит аккуратно, а задуман — остроумно: острые края скрыты под резиновыми колпачками, а натяжения достаточно, чтобы буквально «пригвоздить» щетку к стеклу. Однако вопросы начинаются уже в момент установки: на штатные «поводки» налезла только одна пружинка, вторая упирается в расширение и возможности насладиться чистым стеклом не дает.

Ладно, хоть одна налезла, правда, не без греха: во время установки пришлось несколько раз открывать и закрывать капот, что не очень удобно, а один из подходов и вовсе закончился отлетом «тюнинга» и царапиной. Кривые руки! Впрочем, одну скобу все же поставили — можно тестировать.

Эксперимент продлился не долго, уже очень скоро, буквально через пару махов, нововведение соскользнуло со своего места и начало задевать капот. Обидно! Повторная установка, уже после просмотра обучающего ролика, дала тот же результат: скобка соскакивает. Чуда не произошло. Опять.