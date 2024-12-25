Распогодилось: почему автокондиционер необходимо чистить хотя бы раз в год

Как, по каким признакам можно понять, что система кондиционирования автомобиля требует если и не ремонта, то хороших профилактических работ? И можно ли провести их своими силами, или все же лучше обратиться на СТО? Портал «АвтоВзгляд» нашел ответы на эти вопросы у специалиста.

Кондиционер в автомобиле — важная составляющая системы вентиляции, которая требует к себе пристального внимания, указывает мастер одного из московских автосервисов Алексей Н. И не следует ждать знойного лета, чтобы уделить ему внимание. Со временем «кондей» (который в автомобиле, к слову сказать, работает по тому же принципу, что и его «квартирный» собрат) накапливает грязь, в которой плодятся всевозможные бактерии. Так что этот агрегат нуждается в надлежащем обслуживании.

Поэтому желательно регулярно, не реже раза в год, не дожидаясь появления в салоне неприятного запаха, проводить профилактическую промывку климатической системы, отмечает эксперт. Кстати, на тот факт, что давно пора ее почистить, помимо запаха могут указывать свист, потрескивание и жужжание при включении агрегата. Причем в подавляющем большинстве случаев эти необычные звуки возникают даже не из-за какой-либо поломки, а в связи с очень сильным загрязнением системы.

Для чистки кондиционера используют самые различные химические составы, указывает собеседник портала «АвтоВзгляд». Их можно найти в соответствующих магазинах и на маркетплейсах. А при применении лучше всего следовать инструкции конкретного средства. Хотя, как правило, аэрозоли, предназначенные для дезинфекции, применяются по стандартной схеме.

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— Заводим двигатель, включаем кондиционер на максимальную мощность, обязательно активируя режим рециркуляции. Баллончик с нужным средством ставим на полу перед креслом переднего пассажира, откуда обычно идет забор воздуха. Все окна и двери закрываем. Выждав указанное в инструкции время, проветриваем салон, — напоминает алгоритм действий автоэксперт.

Если же говорить про пенные очистители, то их применяют непосредственно в воздуховодах, заполняя их пеной и не забыв снять салонный фильтр. Через положенное по инструкции время заводится мотор и включается кондиционер, который при этом желательно «погонять» в разных режимах. После чего, опять же, рекомендуется проветрить «помещение».

Но надежнее, конечно, обратиться к профессионалам из проверенного сервиса. Правда, услуга по очистке и заправке кондиционера может обойтись недешево. Но и ждать, пока возникнет проблема, не стоит.

И еще необходимо контролировать наличие в узле хладагента. Если вовремя не дозаправить систему, дело может закончиться поломкой компрессора, что приведет еще более существенным тратам. И чтобы их избежать, лучше всего регулярно — не реже одного раза в пару лет — наведываться в профильную мастерскую.