Цветущий сад: зачем европейские водители надевают на боковые зеркала бронемешки

Долгие годы, а в некоторых случаях и всю сознательную жизнь, нам доказывали: есть за западной границей страны, где жить хорошо и жизнь хороша. Что там не обидят и не обворуют, что на улицах порядок, а в домах чистота. Что продукты вкусные, а медицина лучшая. Так оно, несомненно, и было, если глядеть на Европу через телеэкран. Но вдруг в Старом Свете, родине Возрождения и вообще первом-первом, вот совсем первом регионе мира, случилось непредвиденное: отключили дешевый газ, заменив его на демократический и правильный, но дорогой. И вот что из этого вышло.
Немецкий вестник всего хорошего и борец со всем плохим Bild, параллельно являющийся главным таблоидом Германии, рассмотрел соринку в глазу соседа: на улицах Амстердама творится непотребство. Оказывается, в Нидерландах на зеркала заднего вида автомобилей начали надевать, вы только подумайте, специальные бронемешки, которые препятствуют воровству стеклянных элементов. Как же богом спасаемые жители «цветущего сада» дожили до жизни такой?
Причина, как водится, в том, что в центральных и оттого очень дорогих районах городов, где богатые люди ездят на дорогих машинах, была локализована нехватка гаражей. И эти самые машины пришлось оставлять буквально, вы не поверите, на улице, где и поджидали их разные маргинальные личности с отверткой в руке: украсть зеркало заднего вида — это низко.
Тем не менее полиция, система фотовидеофиксации, а также различные другие службы заняты более важными, чем охрана благосостояния и беззаботности граждан, делами, так что последним приходится брать защиту частной собственности в свои руки. На зеркала заднего вида надевают специальные кевларовые карманы, стойкие к внешнему воздействию и способные противостоять даже острому ножу. Стоят недешево, конечно, но точно дешевле нового зеркального элемента, скажем, на Porsche и Range Rover.
Хочется возмутиться и не придать значения проискам таблоидов, которые еще в 2024-м году начали бить тревогу и рассказывать про воровство фар по всей Европе, но складывается опасная тенденция: к такому повороту событий граждане прекрасных стран прекрасного Евросоюза просто не готовы. Ни морально, ни материально. Дальше-то что? Гайки-секретки и снятые на ночь дворники? Вы еще скажите, что на машину придется ставить сигнализацию.
Загнивающий капитализм, одним словом, не врала советская пропаганда!